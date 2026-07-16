पुणे

किशोर बेडकीहाळ व्याख्यान

किशोर बेडकीहाळ व्याख्यान
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डॉ. एन. डी. पाटील
जयंतीनिमित्त व्‍याख्‍यान
सातारा : ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त शिवाजी विद्यापीठात ‘डॉ. एन. डी. पाटील आणि सामाजिक चळवळी’ या विषयावर ज्‍येष्‍ठ विचारवंत किशोर बेडकीहाळ यांचे व्‍याख्‍यान झाले. बेडकीहाळ यांनी डॉ. पाटील यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक चळवळींचा सर्वांगीण आढावा घेतला. अध्यक्षस्थानी कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे होते, तर डॉ. सरोज (माई) पाटील प्रमुख उपस्थित होत्या. यावेळी दोघांनीही मनोगत व्यक्त केले. डॉ. रणधीर शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. नंदकुमार मोरे यांनी परिचय करून दिला. प्रांजली क्षीरसागर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर डॉ. सुखदेव एकल यांनी आभार मानले.

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