पुणे

Pune Rave Party : मुंबई-पुणे रेव्ह पार्टी प्रकरणात एसआयटी चौकशीची मागणी; मुख्य सूत्रधारांवर एमपीडीए कारवाईचा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा आग्रह

रेव्ह पार्ट्यांवर एसआयटी चौकशीची मागणी; मुख्य सूत्रधारांवर एमपीडीए कारवाईचा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा आग्रह
High-Level Probe Demanded: MLA Dr. Neelam Gorhe Urges DGP for SIT Investigation

High-Level Probe Demanded: MLA Dr. Neelam Gorhe Urges DGP for SIT Investigation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मुंबई आणि पुण्यातील तुळापूर (ता. हवेली) येथील रेव्ह पार्टी प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात यावी. तसेच, मुख्य सूत्रधारांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे.

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