Dr. Neelam Gorhe : आत्मचरित्र लिहिण्याचा विचार

पुणे - 'स्त्रियांच्या आयुष्यात वैयक्तिक जीवनात किंवा सामूहिक प्रयत्नांतून झालेले बदल, १९९० ते २०२५ या कालावधीत स्त्रियांच्या आयुष्यातील बदलांची नोंद घेण्याचा प्रयत्न 'दाही दिशा' पुस्तकातून केला आहे. स्त्रियांच्या आंदोलनाचे प्रतिबिंब या कालखंडात कसे उमटले आहे, हेही यात मांडण्याचा प्रयत्न आहे,' असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. आत्मचरित्र लिहिण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..पुणे पुस्तक महोत्सवातील 'सकाळ प्रकाशना'च्या दालनाला डॉ. गोऱ्हे यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान अनेक वाचकांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्यासमवेत संवाद साधला. 'सकाळ'मध्ये वर्षभर सुरू असलेल्या सदराचे रूपांतर 'दाही दिशा'या पुस्तकात झाले आहे. वाचकांनी यावेळी 'दाही दिशा' पुस्तकावर डॉ. गोऱ्हे यांची स्वाक्षरी घेतली. या दोन दिवसांत 'अक्की-द विल, सन अँड क्लिक' पुस्तकाचे लेखक संतोष परांजपे, ज्येष्ठ लेखिका रेणू दांडेकर, लेखिका व समुपदेशक स्मिता जोशी, लेखक विनायक कुळकर्णी यांसह अन्य लेखकांनी 'सकाळ प्रकाशना'च्या दालनाला भेट दिली..दांडेकर म्हणाल्या, 'संत रामदासांच्या 'आत्माराम' पुस्तकातील १०६ ओव्यांवर सोप्या स्वरूपात निरूपण आणि आत्ताच्या मराठीत त्याचे रूपांतर असे माझे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले; तर 'मुलांसाठी ऋग्वेद, मुलांसाठी गीता आणि ज्ञानेश्वरीतून व्यक्तिमत्त्व विकास' अशी पुस्तके सकाळ प्रकाशनतर्फे येत आहेत.'जोशी म्हणाल्या, 'आपल्या नात्यांत येणारा दुरावा टाळण्यासाठी नाती वेळीच नीट समजून घेण्यासाठी 'अर्थ नात्यांचा' आणि 'रिलेशन्स' या पुस्तकाचे तीन वेगवेगळे बंध असलेली पुस्तके महत्त्वाची ठरतील.'.खाद्यसंस्कृतीविषयक सात आणि 'फुलांच्या दुनियेत' या आगळ्यावेगळ्या पुस्तकाच्या लेखिका मृणाल तुळपुळे, 'वळचणीचा पैस' या पुस्तकाच्या लेखिका कविता दातीर, 'एक दोन तीन' पुस्तकाचे लेखक दीपक पारखी, 'ताल भवताल' पुस्तकाचे लेखक दादाभाऊ गावडे यांनीही 'सकाळ' प्रकाशनाच्या 'ऑथर कॉर्नर' येथे उपस्थित राहून वाचकांशी संवाद साधला..दालनात आज भेटणारे लेखकध्यानस्वास्थ्य : मनोज पटवर्धनसायबर पालकत्व : मुक्ता चैतन्यकहत कबीर : मंजुश्री गोखलेपोत : रेणुका आशिषसावरकर विचारदर्शन ग्रंथाचेसंपादक : सात्यकी सावरकर .'आणीबाणीचा इतिहास निरपेक्षपणे पाहावा''आणीबाणीकडे केवळ राजकीय वादाच्या चौकटीत न पाहता, निरपेक्ष इतिहास आणि सामाजिक दस्तऐवज म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल,'' असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. पुणे पुस्तक महोत्सवात मनोविकास प्रकाशनाच्या श्रीमंत माने लिखित 'आणीबाणीचे नायक आणि खलनायक' या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते झाले..यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार विजय बाविस्कर, लेखक श्रीमंत माने, 'मनोविकास प्रकाशन'चे अरविंद पाटकर, 'सकाळ प्रकाशन'चे माधव गोखले आदी उपस्थित होते. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, 'आणीबाणी ही देशपातळीवर लागू होते. मात्र काहीवेळा सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून तत्सम परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या पुस्तकाच्या निमित्ताने आजच्या काळातील सुरक्षा कायदे, लोकशाही मूल्ये, राज्यकर्त्यांची जबाबदारी यावर सखोल चिंतन व्हावे.'.