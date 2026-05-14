Snakebite Control : राष्ट्रीय सर्पदंश सल्लागार समितीत डॉ. सदानंद राऊत यांची निवड

नारायणगाव : केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राने (NCDC) सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन केली आहे.या समितीच्या सदस्यपदी नारायणगाव येथील विघ्नहर मेडिकल फाउंडेशनचे जागतिक विषबाधा व सर्पदंश तज्ज्ञ डॉ. सदानंद राऊत यांचा समावेश करण्यात आला आहे..या समितीच्या अध्यक्षपदी आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ. सुनीता शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देशभरातील सर्पदंश नियंत्रण, संशोधन, उपचार पद्धती आणि जनजागृती या विषयांवर शासनास मार्गदर्शन करण्यासाठी ही समिती कार्य करणार आहे. समितीत विविध राज्यांतील तज्ज्ञ डॉक्टर, संशोधक, विषयतज्ज्ञ, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्राध्यापक तसेच जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.महाराष्ट्रातील सर्पदंश तज्ज्ञ डॉ. सदानंद राऊत, डॉ. हिम्मत बावस्कर, डॉ. दिलीप पुंडे यांना समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी तांत्रिक सल्ला देणे, संशोधनाला प्राधान्यक्रम ठरवणे, कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे हे आहे..या बाबत डॉ. राऊत म्हणाले देशात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सर्पदंशाच्या घटना घडत असल्याने केंद्र सरकारने या विषयाला गांभीर्याने घेत राष्ट्रीय स्तरावर ही महत्त्वपूर्ण समिती स्थापन केली आहे. डॉ. राऊत व डॉ. पल्लवी राऊत यांचे मिशन झिरो स्नेकबाईट डेथ या प्रकल्पावर आधारित काम सुरू आहे. यामुळे वेळीच उपचार मिळाल्यास सर्पदंशामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण घटले आहे. विषारी सर्पदंश झालेल्या सुमारे 15 हजार रुग्णांना त्यांनी जीवदान दिले आहे. राष्ट्रीय सर्पदंश सल्लागार समितीवर निवड झाल्यामुळे हे काम राष्ट्रीय पातळीवर सुरू करण्याची संधी डॉ. राऊत यांना मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.