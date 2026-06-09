Snakebite Training: नारायणगावातील विघ्नहर नर्सिंग होममध्ये सर्पदंश उपचाराचे विशेष प्रशिक्षण; राज्यातील ३० भावी डॉक्टरांचा सहभाग

नारायणगाव : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वतीने विघ्नहर नर्सिंग होम व संशोधनं आणि प्रशीक्षण केंद्र , नारायणगाव येथे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम (एसआयपी) आयोजित केला होता..या अंतर्गत सहभागी झालेल्या राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयातील तीस प्रशिक्षणार्थी भावी डॉक्टरांना सर्पदंश व उपचार , वैद्यकीय संशोधनं, आरोग्य शिक्षण , विषबाधा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आदी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले..जागतिक सर्पदंश व विषबाधा उपचारतज्ज्ञ डॉ. सदानंद राऊत , डॉ. पल्लवी राऊत, डॉ. ऋचा मते, डॉ. मकरंद घोरपडे, डॉ. सुजाता गोरडे, डॉ. अजय मते, डॉ. नितीन सोनवणे,डॉ. प्रतीक मुंगेकर, समन्वयक डॉ.स्नेहा मिश्रा यांनी मार्गदर्शन केले. पंधरा दिवसांच्या या निवासी शिबिरात लातूर,नागपूर, बीड, पुणे, नाशिक, इगतपुरी, संभाजी नगर, अहिल्यानगर , चंद्रपूर , बुलढाणा, जळगाव, संगमनेर, कोल्हापूर, सांगली, नांदेड, धुळे, वर्धा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील ज्योती पुसनाके, आयुष रामचंदनी, प्राची गाढे, सागर खोट, रोहित थोरवे , दिव्या भामरे , आम्रपाली लोखंडे, अर्चना दराडे, आयुष नलावडे, प्रध्युम शिवने, दुर्गा बंकर, आदित्य माने, कमलेश अलंकार, श्रुती कार्डिले, श्वेता पवार, सार्थक देओतले आदी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर सहभागी झाले होते. प्रशिक्षणाचा समारोप दै. सकाळचे जेष्ठ पत्रकार रवींद्र पाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. या वेळी माजी प्राचार्य डॉ. दामोदर गरकल, नंदू आडसरे, प्रा.ज्योतीराम वगरे आदि उपस्थित होते..सर्पदंश व विषबाधा झालेले गंभीर रुग्ण व इतर आजाराचे गंभीर रुग्ण यांच्या वरील उपचार पद्धती जवळून पाहण्याची संधी या प्रशिक्षणामुळे मिळाली. ग्रामीण भागात डॉ. राऊत यांचे सुरू असलेले सर्पदंशावरील उपचार पद्धतीचे काम आव्हानात्मक व प्रेरणादायी असल्याचे मत यावेळी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी व्यक्त केले..डॉ. सदानंद राऊत (जागतिक सर्पदंश व विषबाधा तज्ञ): राज्यात १०५ एसआयपी केंद्र आहेत.या पैकी विघ्नहर नर्सिंग होम,संशोधन व प्रशीक्षण केंद्र या एकमेव खासगी हॉस्पिटलची भावी डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी निवड केली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राज्यात सुरू झाला आहे. पुरेशा उपचार पद्धती अभावी देशात सर्पदंश होऊन मृत्यू होत आहेत. या उपक्रमामुळे या परिस्थितीत निश्चित बदल होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.