पुणे

Snakebite Training: नारायणगावातील विघ्नहर नर्सिंग होममध्ये सर्पदंश उपचाराचे विशेष प्रशिक्षण; राज्यातील ३० भावी डॉक्टरांचा सहभाग

विघ्नहर नर्सिंग होममध्ये समर इंटर्नशिपद्वारे सर्पदंश, विषबाधा व आपत्कालीन उपचारांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण; राज्यातील तीस भावी डॉक्टरांना ग्रामीण आरोग्यसेवेतील आव्हानांची ओळख
Private Healthcare Milestone: Vighnahar Nursing Home Selected as Sole Private Training Hub

Private Healthcare Milestone: Vighnahar Nursing Home Selected as Sole Private Training Hub

Sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वतीने विघ्नहर नर्सिंग होम व संशोधनं आणि प्रशीक्षण केंद्र , नारायणगाव येथे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम (एसआयपी) आयोजित केला होता.

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