Pargaon News : डॉ. संकेत काचोळे या तरुणाच्या संशोधनाला ‘मिकाई’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये सर्वोत्कृष्ट संशोधनाचे पारितोषिक मिळाले

पारगाव - आंबेगाव तालुक्यातील शिरदाळे सारख्या लहान खेड्यात जन्मलेल्या डॉ. संकेत सुभाष काचोळे या तरुणाला दक्षिण कोरियामधील कर्करोगावरील संशोधकांच्या ‘मिकाई’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली तसेच त्याच्या संशोधनाला सर्वोत्कृष्ट संशोधनाचे पारितोषिक मिळाले आहे. डॉ. संकेत काचोळे याने मिळवलेल्या यशाबद्दल सर्वस्तरातून त्याचे अभिनंदन होत आहे..डॉ. संकेत काचोळे याने लंडन येथील किंग्स्टन युनिव्हर्सिटीमधुन कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) कृत्रिम मानवी मेंदू या क्षेत्रातील संशोधनासाठी पीएचडी पदवी संपादन केली आहे. ग्लोबल न्यूरोमॉर्फिक व्हिजन, व्हिडिओ विश्लेषण आणि आरोग्य सेवांमध्ये मल्टीमोडल ए.आय. तंत्रज्ञानाचा वापर या क्षेत्रांवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे..हे संशोधन सुपारीमुळे होणाऱ्या तोंडाच्या कॅन्सरच्या लवकर निदानावर आधारित आहे. त्यांनी एआय आधारित प्रतिमांच्या साहाय्याने तयार केलेली प्री. क्लिनिकल निदान पद्धती विकसित केली आहे. जी रक्त व लाळेच्या नमुन्यांच्या चाचण्यांसह कर्करोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर निदान करण्यात उपयुक्त ठरते.दि. २३ ते दि. २७ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान दक्षिण कोरियामधील डेझॉन शहरात वैद्यकीय प्रतिमा संगणन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयातील जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली. या परिषदेत कर्करोगावरील संशोधकांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत डॉ. संकेत काचोळे व त्याच्या पथकाला सहभागी होण्याची संधी मिळाली..तसेच डॉ. संकेत काचोळे याला त्याच्या संशोधनाबद्दल मनोगत व्यक्त करता आले तसेच ‘मिकाई’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमधील ही स्पर्धा जिंकत सर्वोत्कृष्ट संशोधनाचे पारितोषिकही मिळवले आहे.डॉ. संकेत काचोळे व त्याच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या चार महिन्यांपासून अमेरिकेत केलेले संशोधन या परिषदेत सादर केले. या परिषदेत अनेक जागतिक स्तरावरील स्पर्धा झाल्या. डॉ. काचोळे व त्याच्या पथकाने कर्करोगाच्या जोखीम मूल्यांकनासाठी हिस्टोलॉजी व मल्टी-मॉडल इंटिग्रेशन आणि डोके व मानेमधील कर्करोगाचे निदान या दोन आव्हानात्मक प्रकारात विजेतेपद मिळवले आहे..डॉ. काचोळे याने या प्रकल्पात इंटरमीडिएट फ्यूजन फ्रेमवर्क डिझाईन केले. तसेच विविध प्रकारचे डेटा मायक्रोस्कोप स्लाइड्सचे डिजिटल प्रतिमा ऊतींचे सूक्ष्मअॅरे, जीन/प्रोटीन माहिती रुग्णांची क्लिनिकल माहिती हि सर्व माहिती एकत्र करून एकाच एआय मॉडेलमध्ये समाविष्ट करणे.हे मोठे तांत्रिक आव्हान होते पण फक्त चार महिन्यांत अनेक प्रयोग करून काम करणारा मॉडेल तयार करण्यात त्याला यश आले. हे मॉडेल डॉक्टरांना कॅन्सरचे निदान, उपचार निवड आणि रुग्णांचे परिणाम भाकीत करण्यास मदत करू शकतो. वेगवेगळे डेटा प्रकार एकत्र करून जास्त अचूक निदान मिळते असे डॉ. संकेत काचोळे याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.