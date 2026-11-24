पुणे: पुण्यात होणाऱ्या शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सरस्वती सन्मान प्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक, कादंबरीकार आणि समीक्षक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची निवड करण्यात आली आहे. अपेक्षेप्रमाणे त्यांच्या नावावर सहमती झाल्याने मंगळवारी (ता. २४) आपटे रस्त्यावरील हॉटेल कोरोनेट येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महामंडळाकडून लवकरच या निवडीची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.शंभराव्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी सुरुवातीपासूनच डॉ. लिंबाळे यांचे नाव चर्चेत होते. दलितांचे जीवन, त्यांचा संघर्ष, सामाजिक विषमता आणि व्यवस्थेतील विसंगती यांचे वास्तवदर्शी चित्रण करणारे डॉ. लिंबाळे यांचे लेखन मराठी साहित्याला नवी वैचारिक दिशा देणारे ठरले आहे. देशपातळीवर पोहोचलेले मराठी साहित्यिक आणि समीक्षा व लोकप्रियता, अशा दोन्ही कसोट्यांवर यशस्वी ठरलेले लेखक असल्याने ऐतिहासिक शंभराव्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी लिंबाळे हे सर्वार्थाने उचित असल्याचा मतप्रवाह होता. याला साहित्य महामंडळाच्या बैठकीतही अनेक सदस्यांनी दुजोरा दिल्याने निवड अंतिम करण्यात आली..डॉ. लिंबाळे यांचा जन्म १ जून १९५६ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील हन्नूर येथे झाला. १९८४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘अक्करमाशी’ या आत्मकथनामुळे ते साहित्यविश्वात विशेष चर्चेत आले. जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेले सामाजिक वास्तव, उपेक्षा आणि मानवी जगण्यातील संघर्ष यांचे परखड चित्रण त्यांनी या आत्मकथनातून केले. या पुस्तकाचे अनेक भारतीय भाषांसह इंग्रजीतही अनुवाद झाले आहेत..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.आत्मकथनाबरोबरच कथा, कविता, कादंबरी आणि समीक्षा या साहित्यप्रकारांत त्यांनी विपुल लेखन केले आहे. 'सनातन', ‘हिंदू’, ‘बहुजन’, ‘झुंड’ आणि ‘रामराज्य’ या त्यांच्या गाजलेल्या कादंबऱ्या आहेत. ‘दलित साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र’ या समीक्षाग्रंथातून त्यांनी दलित साहित्याच्या स्वतंत्र सौंदर्यदृष्टीची मांडणी केली. ‘सनातन’ या कादंबरीसाठी २०२० मध्ये त्यांना प्रतिष्ठेचा सरस्वती सन्मान प्रदान करण्यात आला.दरम्यान, पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २७ ते ३० जानेवारी २०२७ या कालावधीत शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नियोजित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.