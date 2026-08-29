Education Leader Passes Away: शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासू व्यक्तिमत्व डॉ. श्रीपाद ढेकणे यांचे निधन; विद्यार्थी चळवळ व राज्य शिक्षण धोरणात मोठे योगदान

पुणे : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे माजी पूर्णवेळ कार्यकर्ते, मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष अधिकारी डॉ. श्रीपाद ढेकणे (वय ६२) यांचे अल्पशा आजाराने आज निधन झाले. विद्यार्थी चळवळ, अध्यापन आणि राज्याच्या शिक्षण धोरण प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते. त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन मुली, जावई आणि नातवंडे असा परिवार आहे..ढेकणे यांनी १९८३ मध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या कामाला सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी पुणे ग्रामीण, सोलापूर, शिवाजी विद्यापीठ, कोकण आणि गोवा भागात संघटनमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. त्यानंतर खडकी येथील टी. जे. महाविद्यालयात ते प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. अध्यापन क्षेत्रातील कार्यासोबतच त्यांनी 'महापालिकांच्या अंदाजपत्रकांचा तौलनिक अभ्यास' या विषयावर पीएच.डी. पूर्ण केली होती..राज्यात भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात ढेकणे यांनी शिक्षण मंत्रालयात विशेष अधिकारी म्हणून काम पाहिले. विद्यापीठ कायद्यातील बदल आणि खासगी विद्यापीठ कायद्याच्या निर्मितीत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातही त्यांनी विशेष अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी बालभारती आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्यात समन्वय साधण्यात भूमिका बजावली. भाजपचे पुणे शहर प्रवक्ते म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले, लोकसभा, विधानसभा आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी विविध संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. डॉ. ढेकणे यांच्या निधनाने शिक्षण क्षेत्रातील एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.