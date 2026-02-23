पुणे

Ganja Smuggling : नंदरबार, धुळ्यापर्यंत गांजा तस्करांचा पाठलाग; ४३ किलो गांजासह चारजणांना अटक

पुणे - अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापारावर लगाम घालण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने कारवाई करत ४३ किलो गांजासह चार सराईत गुन्हेगारांना अटक केली. या कारवाईत २१ लाख ९१ हजार रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात आला असून, दोन चारचाकी वाहने आणि पाच मोबाईल ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

