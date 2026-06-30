Pune Rescue: पुण्यात थरारक रेस्क्यू! दोन महाकाय पाइपमध्ये अडकलेल्या रानगव्याला अखेर जीवनदान; मूक प्राण्यासाठी ‘देवदूत’सिंहगड रस्ता धावले

-जागृती कुलकर्णी सिंहगड रस्ता: मंगळवारची ती दुपार नेहमीसारखीच संथ होती. पण अचानक विश्रांती नगर परिसरात एकच धावपळ उडाली आणि अवघ्या काही मिनिटांतच संपूर्ण सिंहगड रस्ता परिसर एका मूक वन्यजिवाच्या सुटकेसाठी एकवटला. पाण्याच्या दोन महाकाय बंदिस्त वाहिन्यांच्या अरुंद जागेत अडकलेल्या एका अवाढव्य रानगव्याला (बायसन) केवळ वाचवलेच नाही, तर अत्यंत संवेदनशीलतेने त्याला जीवनदान बहाल करत सुखरूप सुटका करण्यात बचाव यंत्रणांना यश आले. 'माणुसकी आणि कर्तव्याची' एक अनोखी सांगड आज पुणेकरांना या थरारक "रेस्क्यू ऑपरेशन"च्या निमित्ताने पाहायला मिळाली..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.साधारणपणे पावणेबारा- बारा च्या सुमारास विश्रांती नगर, हिंगणे खुर्द येथील नवीन कालव्या रस्त्यालागत दोन बंदिस्त पाण्याच्या पाईपलाईनच्या अरुंद जागेत एक गाय पडून अडकल्याची माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळाली. घटना स्थळी पोहोचताच तिथे गाय नसून बलवान आणि अवाढव्य असा रानगवा त्या अरुंद जागेत अडकला असल्याचे लक्षात आले. तो अत्यंत घाबरला होता आणि सुटकेसाठी धडपडत होता. रानगवा लोकवस्तीत आणि पाण्याच्या मुख्य पाईपलाईनच्या मध्यभागी अडकल्यामुळे परिस्थिती अत्यंत नाजूक होती. तातडीने वनविभाग आणि पोलिसांशी संपर्क साधून मदतीची मागणी केली. बावधन येथील वन्यजीव बचाव पथक आणि संबंधित सर्व विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले.. वनविभागाच्या बचाव पथकाने सर्वप्रथम रानगव्याच्या पोटाखालून दोन दोऱ्या आणि पट्टा अतिशय काळजीपूर्वक सरकवला. रानगवा बिथरू नये आणि त्याला कोणतीही इजा होऊ नये म्हणून बचाव पथकाच्या डॉक्टरांनी त्याला बेशुद्धीचे इंजेक्शन दिले. रानगवा बेशुद्ध झाल्यानंतर, दोरी आणि पट्ट्याच्या साहाय्याने एका क्रेनच्या मदतीने त्याला अत्यंत हळुवारपणे दोन्ही पाईप्सच्या मधून वर उचलण्यात आले. .गव्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढून, घटनास्थळी सज्ज असलेल्या वनविभागाच्या वाहनामध्ये सुखरूप ठेवण्यात आले. अत्यंत आव्हानात्मक आणि अरुंद जागेत राबवलेली ही बचाव मोहीम अखेर फत्ते झाली. भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले आणि त्यांच्या वनविभागाच्या वतीने गव्याला पुढील तपासणीसाठी ताब्यात घेत सुरक्षितपणे रवाना केले. अखेर अथक प्रयत्नानंतर त्याची सुटका झाली..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.वनविभाग बचाव पथक, अग्निशमन दल, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यातील अद्भुत समन्वयामुळे रानगव्याला कोणतीही इजा न होता सुरक्षित बाहेर काढले. ही मोहीम यशस्वी होताच उपस्थित नागरिकांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी सर्व बचाव पथकांचे टाळ्या वाजवून कौतुक केले. यात भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले, उपवनसंरक्षक अभिजीत वायपोस, अग्निशमन दलाचे प्रभाकर उमराटकर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विनय पाटणकर, सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त विजायकुमार वाघमोडे, यांच्या सह त्यांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.