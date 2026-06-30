पुणे

Pune Rescue: पुण्यात थरारक रेस्क्यू! दोन महाकाय पाइपमध्ये अडकलेल्या रानगव्याला अखेर जीवनदान; मूक प्राण्यासाठी ‘देवदूत’सिंहगड रस्ता धावले

Pune Forest Department successful wild gaur rescue: सिंहगड रस्त्यावर मानवी संवेदनशीलतेचा अनोखा आविष्कार; वनविभाग, अग्निशमन दल, पोलीस व महापालिकेच्या समन्वयातून दोन महाकाय पाइपमध्ये अडकलेल्या रानगव्याची क्रेनच्या साहाय्याने थरारक पण सुरक्षित सुटका
Wild Gaur Rescued Safely After Challenging Operation on Pune's Sinhagad Road

Wild Gaur Rescued Safely After Challenging Operation on Pune's Sinhagad Road

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-जागृती कुलकर्णी

सिंहगड रस्ता: मंगळवारची ती दुपार नेहमीसारखीच संथ होती. पण अचानक विश्रांती नगर परिसरात एकच धावपळ उडाली आणि अवघ्या काही मिनिटांतच संपूर्ण सिंहगड रस्ता परिसर एका मूक वन्यजिवाच्या सुटकेसाठी एकवटला. पाण्याच्या दोन महाकाय बंदिस्त वाहिन्यांच्या अरुंद जागेत अडकलेल्या एका अवाढव्य रानगव्याला (बायसन) केवळ वाचवलेच नाही, तर अत्यंत संवेदनशीलतेने त्याला जीवनदान बहाल करत सुखरूप सुटका करण्यात बचाव यंत्रणांना यश आले. 'माणुसकी आणि कर्तव्याची' एक अनोखी सांगड आज पुणेकरांना या थरारक "रेस्क्यू ऑपरेशन"च्या निमित्ताने पाहायला मिळाली.

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