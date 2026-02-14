गाडीतून उतर, लायसन दे! महिला पोलिसाने अडवलं, कॅब चालकाशी घातला वाद; VIDEO VIRAL

पिंपरी-चिंचवडमध्ये एका महिला पोलीस आणि कॅब ड्रायव्हरमधील वादाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रकरणात महिला पोलिसांनी कॅब ड्रायव्हरवर हात उचलत शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप चालकाने केला आहे. तसेच, पुरावा तपासण्याआधीच त्याला रात्रभर चौकीत ठेवून मानसिक ताण दिल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर संबंधित व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून प्रकरण चर्चेत आले आहे..महिला पोलीसाने गाडी अडवल्यानंतर कॅब चालकाशी वाद झाला. कॅब चालकाने या सगळ्या प्रकाराचा व्हिडीओ शूट केलाय. त्यात महिला पोलीस अरेरावी करत असल्याचंही दिसतं. कॅब चालकाला अडकवल्यानंतर त्याला गाडीतून उरतण्यास सांगितलं जातं. तसंच तुझ्याकडे कागदपत्रे काय आहेत? लायसन दे अशी विचारणा महिला पोलिसाकडून करण्यात येते..इन्स्टावर ओळख, दोन मुलांचा बाप असलेल्या रिक्षा चालकाशी लग्न केलं; ४ महिन्यांनी पत्र्याच्या पेटीत आढळला मृतदेह.कागदपत्रांची विचारणा केली असता कॅब चालकाने माझ्याकडे सगळं आहे. मला हात लावायचा नाही, तुम्हाला तशी परवानगी नसल्याचं सांगतो. मात्र तरीही महिला पोलीस गोंधळ घालत असल्याचं दिसतं. यानंतर कॅबचालक महिला पोलिसाच्या गाडीजवळ जाताच पुन्हा त्याला महिला पोलीस दरडावते. माझ्या गाडीला हात का लावतो? अंगाला हात लावायचा नाही अशा शब्दात त्याला दम देते..कॅब चालकाने केलेल्या दाव्यानंतर महिला पोलिसाडून देण्यात आलेल्या वर्तवणुकीवर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुरावे न तपासता चौकीत ठेवून मानसिक त्रास दिल्याचा दावा कॅब चालकाने केलाय. तसंच शिवीगाळ केल्याचे गंभीर आरोपही करण्यात आले आहेत. आता या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.