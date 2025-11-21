Pay and Park Issue : इस्कॉन मंदिराजवळील ‘पे अँड पार्क’मध्ये वाहनचालकांची लूट; महापालिकेच्या भक्तिवेदांत पार्किंगमधील प्रकार

कोंढवा - कोंढव्यातील इस्कॉन मंदिराजवळ असलेल्या महापालिकेच्या भक्तिवेदांत वाहनतळावर पार्किंगच्या नावाखाली वाहनचालकांची उघड लूट सुरू आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार दुचाकीसाठी तासाला २ रुपये आणि चारचाकी वाहनांसाठी १० रुपये असा शुल्क आहे..मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी दुचाकी चालकांकडून १० रुपये आणि चारचाकी वाहनचालकांकडून तब्बल ५० रुपये वसूल केले जात आहेत. विचारणा केल्यास कर्मचाऱ्यांकडून हा दर पाच तासांचा आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात येते.कात्रज-कोंढवा रोडवरील इस्कॉन मंदिराजवळील या ‘पे अँड पार्क’ वाहनतळावर शुल्काच्या स्पष्ट माहितीचे कोणतेही दरफलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना अधिक शुल्क आकारले जात आहे की नाही, हे समजणेच कठीण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, या लुटमारीमागे काही राजकीय वरदहस्त असावे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे..स्थानिक प्रशासन आणि महापालिकेने या ठिकाणाचा तातडीने तपास करून नियमांप्रमाणे कारवाई करावी, अशी मागणी वाढत असून वाहनतळावर स्पष्ट दरफलक लावणे, अधिकृत पावत्या देणे आणि मनमानी शुल्क आकारणीला आळा घालणे या मागण्या नागरिकांकडून सातत्याने केल्या जात आहेत. महापालिकेने या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे..महापालिकेचे अधिकृत दर- दुचाकी : २ रुपये प्रति तास- चारचाकी : १० रुपये प्रति तासप्रत्यक्षात घेतले जात असलेले दर- दुचाकीचालकांकडून सर्रास १० रुपये- चारचाकीधारकांकडून तब्बल ५० रुपये.प्रतिक्रियामी कर्मचाऱ्यांना विचारले की दरफलक का नाहीत? त्यांनी उत्तर दिले की ‘आज बसवतो’. मात्र, सकाळमध्ये अनेक बातम्या प्रसिद्ध होऊनही परिस्थिती तीच आहे. आम्हाला दहा रुपयांची पावती देऊन सांगण्यात आले की ती पाच तासांची आहे. जेव्हा मी म्हटलं की दोन तासांसाठी किती रुपये असतात, तेव्हा त्यांनीच उलट विचारलं — ‘तुम्ही किती देणार?’ शेवटी त्यांनी पाच रुपयांची पुन्हा लिखित पावती दिली.- नरेंद्र शिंदेकर, वाहनचालक.सद्यस्थितीत आम्ही एक्शन मोडवर असून असे आढळून आल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येत आहे. भक्तिवेदांत पार्किंगसंदर्भातही तसे घडत असल्यास तत्काळ कारवाई करण्यात येईल.- संतोष लांजेकर, उपअभियंता, प्रकल्प विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.