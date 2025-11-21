पुणे

Pay and Park Issue : इस्कॉन मंदिराजवळील ‘पे अँड पार्क’मध्ये वाहनचालकांची लूट; महापालिकेच्या भक्तिवेदांत पार्किंगमधील प्रकार

कोंढव्यातील इस्कॉन मंदिराजवळ असलेल्या महापालिकेच्या भक्तिवेदांत वाहनतळावर पार्किंगच्या नावाखाली वाहनचालकांची उघड लूट सुरू आहे.
iskon temple pay and park issue

सकाळ वृत्तसेवा
कोंढवा - कोंढव्यातील इस्कॉन मंदिराजवळ असलेल्या महापालिकेच्या भक्तिवेदांत वाहनतळावर पार्किंगच्या नावाखाली वाहनचालकांची उघड लूट सुरू आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार दुचाकीसाठी तासाला २ रुपये आणि चारचाकी वाहनांसाठी १० रुपये असा शुल्क आहे.

pune
Parking
Kondhwa

