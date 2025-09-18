MPSC Exam Result : ड्रायव्हरचा मुलगा झाला विक्रीकर निरीक्षक

वेल्हे, (पुणे) - दुर्गम अशा राजगड तालुक्यातील अडवली येथील शुभम तानाजी इंगुळकरची घरच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करीत जिद्द व चिकाटी मेहनतीच्या जोरावर( एमपीएससी) द्वारे घेतला जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत विक्रीकर निरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. दुसऱ्याच प्रयत्नात विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा पास झाल्याबद्दल त्याच्यावर राजगड तालुक्यातून अभिनंदनचा वर्षाव होत आहे..शुभमचे प्राथमिक शिक्षण हे गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झाले तर आठवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण आंबवणे येथील सरस्वती विद्यालयात झाल्यानंतर विंझर येथील अमृतेश्वर महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले त्यानंतर पुणे येथील एका खाजगी ऑनलाईन क्लास च्या माध्यमातून करून दिवसभरात 12 ते 13 तास अभ्यास करून यश संपादन केले आहे..शुभमचे वडील हे मूळचे शेतकरी असले तरीही गावाकडे उत्पन्नाचे ठोस साधन नसल्याने पुण्यात जाऊन त्यांनी खाजगी ड्रायव्हरची नोकरी करत आहेत तर आई ही गृहिणी आहे.मोठा भाऊ आकाशचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न शुभम ने पूर्ण केले आहे..या यशाबाबत बोलताना शुभम म्हणाला,' वडील दुसऱ्याच्या मालकीची असलेल्या चारचाकी वर ड्रायव्हिंग करत असताना घरची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे . मोठ्या भावाचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ न शकल्याने भावाच्या व आई-वडिलांच्या व मित्रांच्या पाठबळामुळे मी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले व त्याचा पाठलाग करण्यासाठी जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यश संपादन केले. शुभमच्या या यशा बद्दल अडवली गावचे माजी सरपंच गोपाळ नाना इंगुळकर यांच्यासह आमदार शंकर मांडेकर यांनी शुभमचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.