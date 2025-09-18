पुणे

MPSC Exam Result : ड्रायव्हरचा मुलगा झाला विक्रीकर निरीक्षक

दुर्गम भागातील शुभमची कष्ट, चिकाटी व मेहनतीच्या जोरावर शुभमने विक्रीकर निरीक्षक पदाला घातली गवसणी.
shubham ingulkar

shubham ingulkar

sakal

मनोज कुंभार
Updated on

वेल्हे, (पुणे) - दुर्गम अशा राजगड तालुक्यातील अडवली येथील शुभम तानाजी इंगुळकरची घरच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करीत जिद्द व चिकाटी मेहनतीच्या जोरावर( एमपीएससी) द्वारे घेतला जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत विक्रीकर निरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. दुसऱ्याच प्रयत्नात विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा पास झाल्याबद्दल त्याच्यावर राजगड तालुक्यातून अभिनंदनचा वर्षाव होत आहे.

Loading content, please wait...
driver
MPSC Exam
Result
velhe
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com