CM Devendra Fadnavis : पाच हजार ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक मदत; यापूर्वी एक हजार ते पंधराशे रुपये मिळत असत

पुणे - दुष्काळाच्या संकटात यापूर्वी शेतकऱ्यांना पंधराशेपेक्षा जास्त रुपयांची मदत कोणत्याही सरकारने केली नाही. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रक्रियेत अडकवून न ठेवता आम्ही पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करत विरोधकांतील काही संपन्न लोकांना पाच हजार रुपयांचे महत्त्व कदाचित समजणार नाही, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला..पुणे दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सरकारने शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत दिल्यावरून विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे. त्यावर फडणवीस म्हणाले, दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा निर्णय घेतला.महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया आणि मदतवाटपाचे शासन निर्णय यापूर्वी साधारणपणे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होत असत. पण यंदा दुष्काळामुळे लवकर मदत दिली. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना तांत्रिक कारणांमुळे मदतीपासून वंचित ठेवायचे नाही, यासाठी ही आगाऊ मदत केली आहे. ही मदत खूप नसली तरी आत्तापर्यंतची सर्वाधिक रक्कम आहे..आंदोलनामुळे कारखाने व शेतकऱ्यांचे नुकसान नकोउसाला साडेपाच हजार रुपये भाव मिळावा यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. राजू शेट्टी यांनी कारखाने बंद पाडू असा इशारा दिला आहे. त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यात यंदा ऊस कमी असल्याने साखर कारखान्यांचा गाळप हंगामाचा कालावधी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच कारखान्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आंदोलनातून अडवणूक न करता गाळप लवकर सुरू होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले..महाराष्ट्रात ९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक एफआरपीच्या रकमांचे वाटप झाले आहे. केंद्र सरकारनेही सातत्याने एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कारखाने बंद राहिल्यास आपला ऊस कर्नाटकातील कारखान्यांकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील कारखान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान होऊ शकते. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. त्यामुळे सर्वांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन कारखाने लवकर सुरू करावेत, गाळप सुरू व्हावे आणि शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..एमपीएससीच्या मागण्यांना राजकीय रंग देऊ नकाएमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याबरोबरच परीक्षा आणि नियुक्त्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर आहे. एमपीएससीतील आरोपांसंदर्भात न्यायिक चौकशी समिती आणि व्ही. राधा समिती नेमण्यात आली आहे. व्ही. राधा समितीचा अहवाल आल्यानंतर आयोगाच्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.स्पर्धा परीक्षांना मोठ्या संख्येने विद्यार्थी बसतात पण पदांची संख्या तुलनेने कमी असते. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांत किती पदे उपलब्ध होतील, याचे नियोजन केले जात आहे. दरवर्षी भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून, या प्रश्नांना राजकीय रंग देऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..ईएसआयसी मेडिकल कॉलेजला ५० जागांची मान्यतापुण्यातील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एमबीबीएसच्या ५० जागांना मान्यता मिळाली आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) दोन वेळा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांकडे अपील करण्यात आले होते. हे अपील मान्य झाल्याने पुणेकरांची मागणी पूर्ण झाली आहे. या निर्णयासाठी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी आभार मानले. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि चंद्रकांत पाटील यांनीही यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. दरम्यान, या निर्णयामुळे पुण्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्यसेवेला चालना मिळेल, असे माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.