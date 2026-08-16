पुणे

राजगड फार्मसी कॉलेजमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती

राजगड फार्मसी कॉलेजमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती
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हिर्डोशी, ता. १६ : भोरमधील राजगड ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ फार्मसी येथे शुक्रवारी (ता. १४) नशा मुक्त भारत अभियान झाले. विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने ‘नशा मुक्त भारत’ प्रतिज्ञा तसेच पोस्टर स्पर्धा झाल्या.
युवकांनी आपले जीवन व्यसनमुक्त ठेवून राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी योगदान द्यावे. व्यसनमुक्त युवक हीच भारताची खरी शक्ती असून विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्राचार्य डॉ. आर. व्ही. शेटे यांनी सांगितले. या अभियानाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाविद्यालयातील सांस्कृतिक विभाग, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागातून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी राजगड ज्ञानपीठाचे अध्यक्ष संग्राम थोपटे, मानद सचिवा स्वरूपा थोपटे आदी उपस्थित होते.

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