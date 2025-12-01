Pune Crime : नशेच्या गोळ्यांची तस्करी करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश; शहरात मोठ्या प्रमाणावर विक्री; सात हजार नशेच्या गोळ्या जप्त!

पुणे : नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अत्यंत घातक गुंगीकारक औषधी गोळ्यांची विक्री करणाऱ्या दोघांना खडक पोलिसांनी ताब्यात घेत सुमारे सात हजार गोळ्यांचा साठा जप्त केला. शहरातील कोंढवा, हडपसर, कासेवाडी, कॅम्प आणि येरवडा परिसरात गुंगीकारक गोळ्यांची मोठ्या प्रमाणात अवैध विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार या कारवाईत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात दोघांविरुध्द एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. समीर हमीद शेख (वय ४०, रा. बुर्ज अल मर्जान, कोंढवा) आणि सुनील गजानन शर्मा (वय ३४, रा. सुखसागरनगर, कोंढवा) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. .शहरातील शाळा- महाविद्यालय आणि झोपडपट्टी परिसरात नशेच्या गोळ्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जात आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुले नशेच्या आहारी जात आहेत. या नशेखोरीला आळा घालण्यासाठी खडक पोलिसांनी मोहीम राबवली. नशेच्या गोळ्या विक्रीसाठी दोघेजण दुचाकीवरून येणार असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार आशिष चव्हाण यांना मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांच्या पथकाने बुधवारी पहाटे जेधे चौकात सापळा रचला. दोघांची तपासणी केली असता, दुचाकीच्या डिक्कीत आणि कोंढव्यातील घरात नशेच्या गोळ्यांचा साठा आढळला..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक...नशेच्या गोळ्यांचे रॅकेट उघडकीसदोघेही विनापरवाना आणि डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय या गोळ्यांचा नशेसाठी अवैध व्यापार करत असल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले. आरोपी विविध ठिकाणांहून गोळ्यांचा साठा मागवत असत. कोंढवा, कासेवाडी, हडपसर, कॅम्प, येरवडा या भागात नशेच्या गोळ्या विक्री करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. न्यायालयाने आरोपींना दोन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक अर्जुन कुदळे करीत आहेत..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त अनुजा देशमाने यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांच्यासह पोलिस अधिकारी मनोजकुमार लोंढे, कुलदीप व्हटकर, महेंद्र कांबळे, पोलिस अंमलदार हर्षल दुडम, किरण ठवरे, अजित फरांदे, कृष्णा गायकवाड, अक्षयकुमार वाबळे, इरफान नदाफ, विकास पांडोळे, विश्वनाथ गोरे, शुभम केदारी, शोएब शेख, निलेश दिवटे आणि मयूर काळे यांचा पथकात समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.