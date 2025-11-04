Pune Drunk Drive Accident: ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’, भरधाव वेगामुळे अपघात; बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळील घटनेबाबत पोलिसांचा अंदाज

पुणे : बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ रविवारी (ता. २) पहाटे घडलेला भीषण अपघात हा ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ आणि अतिवेगाने मोटार चालविल्यामुळे झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. मोटारचालकाने अचानक हँडब्रेक मारल्यामुळे गाडी घसरल्याने मेट्रोच्या खांबाला जोरदार धडकली असावी, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ रविवारी पहाटे मोटार भरधाव जात असताना मेट्रोच्या खांबाला जोरात धडकली. या अपघातात ऋत्विक ऊर्फ ओम विनायक भंडारी (वय २३, रा. पिंपरी), यश प्रसाद भंडारी (वय २३, रा. थेरगाव, पिंपरी) आणि खुशवंत किशोर टेकवानी (वय १९, मूळ रा. बीड) या तिघांचा मृत्यू झाला..Sangli Crime News : सांगलीतून बाळाला उचललं अन् चिपळूणमध्ये एक लाख ८० हजारांना सौदा, पण माय लेकाच दोरी घट्ट होती....पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिघे तरुण अपघात होण्यापूर्वी मध्यरात्री रावेत, औंध आणि बावधन परिसरात फिरत होते. पहाटे चारच्या सुमारास ते संचेती हॉस्पिटलपासून काही अंतरावर होते. त्यानंतर पहाटे चार वाजून ५० मिनिटांनी हा अपघात झाला..त्यांनी त्या भागात किंवा अन्यत्र मद्यसेवन केले होते का, हे ससून रुग्णालयातील न्यायवैद्यकीय अहवालानंतर स्पष्ट होईल. दरम्यान, अपघाताच्या वेळी मोटारीचा वेग शंभर किलोमीटर प्रती तासांपेक्षा अधिक होता, असा अंदाज आहे.मोटारीचा तांत्रिक तपास करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाकडून अहवाल मागविला आहे. तसेच, अपघातापूर्वी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास तरुणाच्या बँक खात्यातून आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. हा व्यवहार नेमका कोणाशी झाला, हे तपासण्यासाठी संबंधित बँकेशी पत्रव्यवहार सुरू आहे, अशी माहिती परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी दिली..Ranjangaon Accident : मद्यधुंद पोलिसाच्या मोटारीचा थरार, रांजणगाव परिसरात महामार्गावर रिक्षासह दोन दुचाकींना ठोकरले, सातजण जखमी .नागरिकांना आवाहनभीषण अपघातानंतर पुणे पोलिसांनी पुन्हा एकदा ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’विरोधात कठोर मोहीम राबविण्याचे संकेत दिले आहेत. नागरिकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवावे, तसेच रात्री मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे टाळावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.