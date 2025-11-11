पुणे

Pune Accident: सहा वाहनांना उडवले; मद्यधुंद मोटारचालक ताब्यात, चार जण जखमी

Drunk Driver Rams Six Vehicles at Shriram Chowk, Pune: काळेपडळ परिसरातील श्रीराम चौकात सोमवारी रात्री बेफाम वाहनचालकाने एकामागून एक सहा वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : काळेपडळ परिसरातील श्रीराम चौकात सोमवारी रात्री बेफाम वाहनचालकाने एकामागून एक सहा वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मोटारचालक दारूच्या नशेत मोटार चालवत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

