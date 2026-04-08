Pune Warje News: पुण्यात भरधाव मद्यधुंद कारचालकाचा कहर; वाहनांना धडक देत पोलिसांना चकवण्याचा व अपहरणाचा प्रयत्न

पुणे: वारजे भागात मद्यधुंद कार चालकाने चार ते पाच वाहनांना धडक दिल्याची घटना मंगळवारी घडली. कारवाईसाठी गेलेल्या वाहतूक पोलिसाचे कार चालकाने अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी कार चालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत वारजे वाहतूक विभागातील पोलिस शिपाई अमोल पिसाळ यांनी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तमनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राघवेंद्र क्षीरसागर हे न्यायालयीन कामकाजासाठी मंगळवारी (ता. ७) दुपारी वारजे परिसरातून निघाले होते. त्यावेळी वारजे - एनडीए रस्त्याने प्रवासी वाहतूक करणारी कार भरधाव वेगात शिवणेकडे निघाली होती. त्या कारने पाच ते सहा वाहनांना धडक दिली. या घटनेचे गांभीर्य विचारात घेऊन क्षीरसागर आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कार चालकाचा पाठलाग सुरू केला. वारजे चौकाजवळ मद्यधुंद कार चालकाने एका टेम्पोला धडक दिली. त्यावेळी क्षीरसागर यांनी प्रसंगावधान राखून कार अडवली..कार दुसऱ्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न ःवारजे माळवाडी वाहतूक शाखेतील दोन पोलिस कर्मचारी कार वारजे पोलिस चौकीत घेवून जाण्यासाठी कारमध्ये बसले. तेव्हा कार चालकाने कार पोलिस चौकीकडे न नेता दुसऱ्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न केला. क्षीरसागर यांच्या लक्षात हा प्रकार आला. त्यांनी पुन्हा कार काही अंतरावर अडवली. पोलिसांनी मोटार चालकाला चोप देऊन ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत मोटार चालकाने मद्यप्राशन केल्याचे दिसून आले आहे.