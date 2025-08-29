Pune Police : मद्यपी वाहनचालकांवर होणार कारवाई; अत्याधुनिक ‘ब्रीथ ॲनालायजर’ दाखल

पुणे : मद्यपी वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने दहा अत्याधुनिक ‘ब्रीथ ॲनालायजर’ यंत्रे खरेदी केली आहेत. ही अद्ययावत यंत्रे इंटरनेटद्वारे वाहतूक पोलिसांचा नियंत्रण कक्ष आणि मुख्य पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडली आहेत. त्यामुळे मद्यपी वाहनचालकांवर केली जाणारी कारवाई प्रभावी आणि पारदर्शक होणार आहे. .‘अत्याधुनिक ब्रीथ ॲनालायजरद्वारे होणाऱ्या कारवाईवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. इंटरनेटद्वारे मुख्य नियंत्रण कक्षाशी यंत्रे जोडल्याने कारवाई नेमकी कशा पद्धतीने करण्यात आली, याची माहिती त्वरित उपलब्ध होईल. कारवाई अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे,’ अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली..‘एखादा वाहनचालक मद्य प्राशन करून वाहन चालवीत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर याबाबतचा अहवाल थेट नियंत्रण कक्षास पाठविला जाईल. त्यानंतर संबंधित पोलिस अधिकारी दंडात्मक कारवाई करतील. तपासणीत एखाद्या वाहनचालकाने मद्य प्राशन केले नसल्याचे आढळल्यास त्याची माहिती नोंदविली जाईल. या यंत्रणेमुळे प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरची जबाबदारी वाढणार आहे. कारवाई न केल्यास त्याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले..कारवाई (वर्षनिहाय)२०२२ ३७२२०२३ ६१०२०२४ ५,२८६२०२५ ३,३६२(आकडेवारी १५ ऑगस्टपर्यंत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.