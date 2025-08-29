पुणे

Pune Police : मद्यपी वाहनचालकांवर होणार कारवाई; अत्याधुनिक ‘ब्रीथ ॲनालायजर’ दाखल

Drunk Driving : दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाईसाठी पुणे पोलिसांनी स्मार्ट ब्रीथ ॲनालायझर यंत्रणा आणली असून ती थेट नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मद्यपी वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने दहा अत्याधुनिक ‘ब्रीथ ॲनालायजर’ यंत्रे खरेदी केली आहेत. ही अद्ययावत यंत्रे इंटरनेटद्वारे वाहतूक पोलिसांचा नियंत्रण कक्ष आणि मुख्य पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडली आहेत. त्यामुळे मद्यपी वाहनचालकांवर केली जाणारी कारवाई प्रभावी आणि पारदर्शक होणार आहे.

