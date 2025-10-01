पुणे

Police Constable Abuse Pune : पोलिस शिपायाला शिवीगाळ; एक जणावर गुन्हा दाखल

Hadapsar News : हडपसरमध्ये मध्यरात्री दारू दुकानाजवळ पोलिस शिपायावर धक्काबुक्की व शिवीगाळ करण्यात आल्याने आरोपीविरुद्ध हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Pune Crime

Pune Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पोलिस शिपायाला शिवीगाळ तसेच धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी हडपसर पोलिसांनी एकावर गुन्हा दाखल केला. हडपसर भागातील एका मद्यविक्री दुकानासमोर सोमवारी (ता. २९) मध्यरात्री हा प्रकार घडला.

Loading content, please wait...
pune
crime
Hadapsar
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com