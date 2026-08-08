पुणे

Bhor Crime : दारुड्या मुलाने केला आईचा खून; भोर तालुक्यातील महुडे-माळवाडी येथील घटना

महुडे (ता. भोर) येथील माळवाडीत दारुड्‌या मुलाने आईचा खून केल्याची घटना घडली.
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सकाळ वृत्तसेवा
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भोर - महुडे (ता. भोर) येथील माळवाडीत दारुड्‌या मुलाने आईचा खून केल्याची घटना घडली असून पोलिसांनी आरोपीस ताब्यात घेतले आहे. समीर काळू मालुसरे (वय-३१) असे अटक केलेल्या मुलाचे नाव असून त्यांने आई बेबी काळू मालुसरे (वय-५२) हिच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून ठार मारले आहे. याबाबत भोर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी आरोपी समीर यास दारुचे व्यसन आहे.

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