Bhor Crime : दारुड्या मुलाने केला आईचा खून; भोर तालुक्यातील महुडे-माळवाडी येथील घटना

भोर - महुडे (ता. भोर) येथील माळवाडीत दारुड्या मुलाने आईचा खून केल्याची घटना घडली असून पोलिसांनी आरोपीस ताब्यात घेतले आहे. समीर काळू मालुसरे (वय-३१) असे अटक केलेल्या मुलाचे नाव असून त्यांने आई बेबी काळू मालुसरे (वय-५२) हिच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून ठार मारले आहे. याबाबत भोर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी आरोपी समीर यास दारुचे व्यसन आहे..शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी दारु पिण्यावरून त्याचे आणि आई बेबी मालुसरे यांच्यामध्ये वाद झाला. घराचे बांधकाम सुरु आहे, तू दारु पित जाऊ नकोस असे आईने समीर यास सांगितले. परंतु समीर आईकडे दारुसाठी पैशाची मागणी करत होता. सायंकाळी चारच्या सुमारास आई घरात झोपण्यालाठी आडवी झाली असताना समीर याने लोखंडी रॉडने तिच्या डोक्यावर वार केले. त्यामुळे तिचा जागीच मृत्यु झाला. घटनेनंतर आईचा मृतदेह घरातच ठेवून समीरने घराला कुलूप लावले आणि निघून गेला. शेजा-यांना त्याने आई गावाला गेल्याचे सांगितले..शनिवारी (ता. ८) सकाळी सात वाजता दारुची नशा उतरल्यावर तो घरी आला. त्यावेळी समीरने चुलतभावास काल आईशी वाद झाल्यानंतर मी तिला मारले होते. असे सांगितले. पोलिस पाटील यांनी पोलिसांना खबर दिली. पोलिस निरीक्षक निलेश माने यांनी सहाका-यांसमवेत घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला आणि आरोपी समीर यास ताब्यात घेतले. भोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.