आसूमध्ये एकाचा मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ
डायल ११२ वर खोटा कॉल केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
दुधेबावी, ता. २१ : आसू (ता. फलटण) येथे मद्यधुंद अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी मोठमोठ्याने आरडाओरडा करून गोंधळ घालणे, तसेच डायल ११२ वर खोटा कॉल केल्यावरून अजिंक्य राजेंद्र फुले (वय ३५, रा. आसू, ता. फलटण) याच्याविरुद्ध फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत फलटण ग्रामीण पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आज रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास आसू येथील प्रगती चिरमे यांनी शेजारी मोठ्या आवाजात डीजे सुरू असल्याने त्रास होत असल्याबाबत डायल ११२ वर कॉल केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी गेले असता, तक्रारदार यांच्या घरासमोरील सार्वजनिक रस्त्यावर अजिंक्य फुले हा मद्यधुंद अवस्थेत मोठमोठ्याने आरडाओरडा करताना आढळल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.
तसेच प्रगती चिरमे यांच्या मोबाईल क्रमांकावरून डायल ११२ वर खोटा कॉल करत असल्याचेही पोलिसांच्या निदर्शनास आल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. संबंधित व्यक्तीकडे मद्यपानाचा परवाना आहे का, अशी विचारणा केली असता त्याने परवाना नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला पोलिस ठाण्यात आणून ब्रीथ अॅनालायझर मशिनद्वारे तपासणी केली. या तपासणीत अल्कोहोलचे प्रमाण दर्शविणारा अहवाल प्राप्त झाल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याने फिर्याद दिली.
दरम्यान, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करून आरडाओरडा करणे, तसेच आपत्कालीन हेल्पलाइनचा गैरवापर करणे यामुळे नागरिकांना त्रास होऊ शकतो. अशा प्रकारांबाबत पोलिसांकडून कायदेशीर कारवाई केली जाते.
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