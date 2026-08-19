Pune Airport Missing Youth : दुबईहून दिल्लीला निघालेला तरुण पुणे विमानतळावरुन बेपत्ता; कुटुंबीयांची पोलिसांकडे धाव,शोध सुरू

Viman Nagar Police: संयुक्त अरब अमिरातीतील अबुधाबी येथे नोकरी करणारा तरुण दुबईवरुन दिल्लीला येत असताना पुणे विमानतळावर उतरून बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी त्याच्या भावाने विमाननगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करून तरुणाचा शोध घेण्याची विनंती केली आहे..मो. फैसल (रा. मोहल्ला कोटरा, ता. शेरकोट, जि. बिजनौर) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांचा भाऊ मो. अफजल हा दुबई-अबूधाबी येथे नोकरीसाठी राहत होता. ३० जुलै २०२६ रोजी एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या IX-284 या विमानाने दिल्लीला येण्यासाठी त्याने बुकिंग केले होते. रात्री ११.१५ वाजता विमान दिल्लीला पोहोचणे अपेक्षित होते..Pune Crime: पुण्यात पोलीस चौकीसमोरच तरुणावर झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक घटनेने शहरात खळबळ; नेमंक काय घडलं? .मात्र, अफजल दिल्लीला पोहोचला नसल्याचे कुटुंबीयांच्या लक्षात आले. त्याच्याबाबत माहिती घेतल्यानंतर तो पुणे विमानतळावर उतरल्याचे समोर आले. त्यानंतर पुणे विमानतळावरही त्याचा ठावठिकाणा लागला नाही. कुटुंबीयांनी नातेवाईकांकडे तसेच विविध ठिकाणी चौकशी केली; मात्र अफजबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही..Kalyan Crime: लॉजमध्ये भावा-बहिणीचं भयंकर पाऊल, खोली उघडताच समोर रक्ताचा सडा अन्...; कल्याणमध्ये काय घडलं? .अफजलचा मोबाइल क्रमांकही तक्रारीत नमूद करण्यात आला असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. २ ऑगस्ट २०२६ रोजी विमाननगर पोलिस ठाण्यात ही तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पोलिसांकडून बेपत्ता तरुणाचा शोध सुरू आहे.. FAQs 1. मो. अफजल कोण आहे? मो. अफजल हा बिजनौर जिल्ह्यातील रहिवासी असून दुबई-अबूधाबी येथे नोकरी करत होता.2. अफजल कधी बेपत्ता झाला? ३० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीला येत असताना तो बेपत्ता झाला.3. अफजल कोणत्या विमानाने प्रवास करत होता? तो एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या IX-284 विमानाने दिल्लीला येत होता.4. अफजल कुठे उतरल्याचे समोर आले? अफजल पुणे विमानतळावर उतरल्याचे कुटुंबीयांच्या चौकशीत समोर आले.5. अफजलच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार कोणी दाखल केली? त्याचा भाऊ मो. फैसल यांनी विमाननगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.6. पोलिसांनी तक्रार कधी दाखल केली? २ ऑगस्ट २०२६ रोजी विमाननगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.7. सध्या अफजलचा शोध सुरू आहे का? होय. विमाननगर पोलिसांकडून बेपत्ता अफजलचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.