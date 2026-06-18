पुणे

TET Exam : ‘टीईटी’ परीक्षेत दुपट्टा, बुरखा घालण्यावर बंदी

तुम्ही महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणार असाल!, तर इकडे लक्ष द्या. तुम्हाला टीईटी परीक्षेला दुपट्टा, बुरखा, मास्क, टोपी यापैकी काहीही घालता येणार नाही.
tet exam burkha ban

tet exam burkha ban

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - तुम्ही महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणार असाल!, तर इकडे लक्ष द्या. तुम्हाला टीईटी परीक्षेला दुपट्टा, बुरखा, मास्क, टोपी यापैकी काहीही घालता येणार नाही. याशिवाय परीक्षेला जाताना परीक्षार्थींनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक छायाचित्र ओळखपत्राची मूळ प्रत सोबत ठेवणे आवश्यक असणार आहे. होय, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने टीईटी परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींना या सूचना दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
education
Prohibition Order
TET Exam
Woman