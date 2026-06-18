TET Exam : ‘टीईटी’ परीक्षेत दुपट्टा, बुरखा घालण्यावर बंदी

पुणे - तुम्ही महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणार असाल!, तर इकडे लक्ष द्या. तुम्हाला टीईटी परीक्षेला दुपट्टा, बुरखा, मास्क, टोपी यापैकी काहीही घालता येणार नाही. याशिवाय परीक्षेला जाताना परीक्षार्थींनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक छायाचित्र ओळखपत्राची मूळ प्रत सोबत ठेवणे आवश्यक असणार आहे. होय, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने टीईटी परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींना या सूचना दिल्या आहेत..देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेतील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परीक्षा परिषदेने यंदापासून टीईटी परीक्षेच्या नियम अधिक कठोर केले आहेत. परीक्षेदरम्यान कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना प्रत्येक परीक्षार्थी आणि परीक्षेच्या कामकाजात कार्यरत असणाऱ्यांचे मेटल डिटेक्टरच्या सहाय्याने ‘फ्रिस्किंग’ केले जाईल. परीक्षार्थींची हॅण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टरच्या सहाय्याने तपासणी केली जाणार असून बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाणार आहे..प्रत्येक परीक्षार्थ्याचे फेस रिकग्नीशन केले जाईल. संशयित परीक्षार्थींची आधार पडताळणी देखील परीक्षा कालावधीत केली जाईल. मूळ विद्यार्थ्यांऐवजी अन्य परीक्षार्थी प्रवेश करत असल्याचे आढळल्यास त्यावर तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी दिला आहे. परीक्षा केंद्र आणि परिसर, परीक्षा दालन येथे बसविलेल्या सीसीटीव्ही हे कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहेत.परीक्षेदरम्यान, ‘कनेक्ट व्ह्यू’मध्ये तत्काळ संपर्कासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्र संचालक, परीक्षा संनियंत्रण कक्ष आणि राज्य परीक्षा परिषद यांच्याकडे इंटरनेट फोन उपलब्ध असतील. या सुविधेमार्फत आवश्यकतेनुसार संबंधितांशी संपर्क साधता येणार आहे..‘फोटो व्ह्यू’द्वारे परीक्षार्थ्यांची होणार पडताळणीया सुविधेत मागील वर्षी घेतलेल्या परीक्षार्थींची नावे आणि छायाचित्रे यंदाच्या परीक्षांमधील परीक्षार्थींसोबत पडताळली जातील. एक परीक्षार्थी आणि दोन वेगवेगळी छायाचित्रे किंवा एकच छायाचित्र आणि दोन वेगवेगळी नावे असलेल्या परीक्षार्थींची यादी, तसेच एकाच परीक्षार्थीने वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर अनेक अर्ज भरलेले असल्यास अशा परीक्षार्थींची यादी परीक्षेपूर्वीच पडताळणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे परीक्षेपूर्वी, तसेच परीक्षेच्या वेळी येणाऱ्या बोगस/डमी विद्यार्थ्यांची ओळख तत्काळ करणे शक्य होणार आहे, असे राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी सांगितले..गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षार्थींना दिलेल्या सूचना -- परीक्षेला जाताना परीक्षार्थींनी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, मतदान कार्ड यापैकी एक छायाचित्र ओळखपत्राची मूळ प्रत सोबत ठेवणे आवश्यक- यंदा प्रथमच प्रश्नपत्रिकेतील प्रत्येक पानावर विशिष्ट क्रमांक (युनिक नंबर) आणि क्युआर कोड असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराची प्रश्नपत्रिका ही कोणत्याही टप्प्यावर ओळखता येऊ शकणार आहे.- परीक्षेमध्ये प्रत्यक्षात किती प्रश्न सोडविले?, याबाबतची संख्या उत्तरपत्रिकेमध्ये अनिवार्यपणे नमूद करायची आहे.- कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य नेण्यास सक्त मनाई (उदाहरणार्थ : पेन, मोबाईल, घड्याळ आदी)- परीक्षा केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्यपणे वापरणार असल्याने संपूर्ण चेहरा स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक- दुपट्टा, बुरखा, मास्क, टोपी यापैकी काहीही घालता येणार नाही- उत्तरपत्रिकांसोबत दोन कार्बन कॉपी असणार आहेत. एक परीक्षार्थींसाठी आणि दुसरी परीक्षा परिषदेची असेल.दिव्यांग परीक्षार्थींना आता लेखनिक म्हणून कुटुंबातील सदस्य नेण्यास बंदीदिव्यांग परीक्षार्थींना लेखनिक घ्यायचा असल्यास प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लेखनिकासह जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयास भेट द्यावी. लेखनिक हा इयत्ता बारावीपेक्षा जास्त शिकलेला नसावा आणि त्याचे वय २८ जून २०२६ रोजी १९ वर्षांपेक्षा कमी असावे. तसेच तो परीक्षार्थीच्या कुटुंबातील सदस्य नसावा. ऐनवेळी परीक्षा केंद्रावर लेखनिकास परवानगी मिळणार नाही, असे राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे..अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ -www.mscepune.inhttp://mahatet.in/.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.