Dussehra Flowers Market : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना चांगला बाजारभाव, शेतकऱ्यांचे चेहरे फुलले

Dussehra Marigold Market : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात झेंडूला प्रतीकिलो ८० ते १२० रुपये दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे चेहरे खुलले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये झेंडूला प्रतिकिलो ८० ते १२० रुपये बाजारभाव मिळाला. समाधानकारक बाजारभाव मिळाल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांचे चेहरे फुलले. दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी उत्पादनात घट झाली आहे.

