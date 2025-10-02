Dussehra Flowers Market : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना चांगला बाजारभाव, शेतकऱ्यांचे चेहरे फुलले

पुणे : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये झेंडूला प्रतिकिलो ८० ते १२० रुपये बाजारभाव मिळाला. समाधानकारक बाजारभाव मिळाल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांचे चेहरे फुलले. दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी उत्पादनात घट झाली आहे. .भोर शहरात विजयादशमीसाठी झेंडूच्या फुलांची बुधवारी (ता. १) मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनीही झेंडू विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणले होते. गतवर्षीपेक्षा यंदा झेंडूचा बाजारभाव वधारला आहे.लाल तसेच पिवळ्या झेंडूला प्रतिकिलो ८० ते १२० रुपये बाजारभाव मिळाला. भोरवासीय महिलांनी सकाळपासूनच फुले खरेदीसाठी गर्दी केली होती..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.शहरातील चौपाटी परिसरात स्थानिक शेतकऱ्यांनी फुले विक्रीसाठी आणली. झेंडूच्या ताज्या फुलांचा बाजारभाव प्रतिकिलो १२० रुपयांपर्यंत होता तर एक दिवसापूर्वी तोडलेल्या झेंडूच्या फुलांचा बाजारभाव ८० रुपये होता. बुधवारी दुपारनंतर फुले कोमेजली जाऊ लागली. त्यामुळे हा दर ६० ते ८० रुपयापर्यंत आला. शहरातील चौपाटी परिसर शिवाजी पुतळा रोड, मंगळवार पेठ आणि एसटी स्टँडजवळ स्थानिक शेतकरी व व्यावसायिक यांनी मुलांच्या विक्रीची दुकाने थाटली.फुलांचा सर्वाधिक बाजार हा चौपाटीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ भरला होता. झेंडूच्या फुलांबरोबर आपट्याची पाने ही विक्रीसाठी ठेवली होती. दुपारी काही तास बाजार शांत होता परंतु पुन्हा बाजारात फुले खरेदीसाठी गर्दी झाली..बारामतीत भाव गगनालाकाटेवाडी : यंदा दसऱ्याच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फूल बाजारात फुलांचे बाजारभाव गगनाला भिडले आहेत. अतिरिक्त पावसामुळे फुलशेतीला मोठा फटका बसला असून, फुलांचा पुरवठा घटल्याने मागणीच्या तुलनेत आवक कमी झाली आहे.यामुळे झेंडू, शेवंती, गुलछडी आणि बोर्डेक्स यांसारख्या फुलांचे बाजारभाव वाढले आहेत. शेतकऱ्यांना याचा चांगला आर्थिक फायदा होत आहे. बारामतीच्या फूल बाजारात सुक्या झेंडूचे बाजारभाव ६० ते ८० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले आहेत. याशिवाय, गुलछडीला १०० ते २७०, बोर्डेक्स तुकड्याला २०० ते ३०० आणि शेवंतीला २०० ते २८० रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळत आहे.स्थानिक शेतकरी रूपेश भोसले यांनी सांगितले,यंदा पावसामुळे नुकसान झाले असले तरी फुलांना बाजारभाव चांगले मिळत असल्याने थोडा दिलासा मिळाला आहे..बारामती बाजार समिती ः फुलांचे दर (किलो)ओला झेंडू.............१० रुपयेसुका झेंडू.............६० ते ८० रुपयेगुलछडी.............१०० ते २७० रुपयेबोर्डेक्स तुकडा.............२०० ते ३०० रुपयेशेवंती.............२०० ते २८० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.