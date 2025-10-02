Pune News : गृह सोसायट्यांना मिळणार दसऱ्याची भेट, अडीचशेपेक्षा कमी सभासदसंख्या असल्यास निवडणूक प्रक्रिया ऑनलाइन

पुणे : अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना सहकार विभागाने दसऱ्यानिमित्त अनोखी भेट दिली आहे. अशा सोसायट्यांना आता निवडणूक घेण्यासाठी सहकार खात्यामध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. कारण सहकार खात्याकडून ‘महासहकार’ या पोर्टलच्या माध्यमातून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणूक परवानगीपासून ते मतदारयाद्या अंतिम करण्यापर्यंतची सर्व कामे सोसायटी कार्यालयात बसून, तसेच सभासदांना घरात बसून निवडणुकीवर लक्ष ठेवता येणार आहे..राज्यातील जवळपास दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये जवळपास एक लाखाहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. राज्य सहकार विभागांतर्गत या सहकारी संस्थांच्या कारभारावर देखरेख केली जाते. त्यामध्ये संस्था आणि सोसायट्यांच्या निवडणुकादेखील सहकार खात्याच्या माध्यमातून घेतल्या जातात. त्यामुळे सहकार खात्यावर मोठा ताण येतो. परिणामी अनेकदा मुदत उलटून गेल्यानंतरही गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका होत नाही. त्यांचा परिणाम सोसायट्यांच्या कारभारावरदेखील होतो. सोसायट्यांच्या निवडणुका सहकार खात्याच्या देखरेखीखाली निर्धारित वेळेत आणि पारदर्शीपणा व्हाव्यात, यासाठी ‘महासहकार’ नावाचे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सोसायट्यांच्या निवडणुका ऑनलाइन पार पाडण्यास मदत होणार आहे..Pune News : रस्ते खोदाई झाली स्वस्त! प्रति मिटर किती रुपये घेणार शुल्क.‘‘निवडणूक घेण्यासंदर्भातील अर्ज, प्रारूप मतदार यादी, निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आदी सुविधा या पोर्टलच्या माध्यमातून सोसायट्यांना दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांनी या पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर त्यास मान्यता देणे, निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांची यादीदेखील तेथे उपलब्ध असणार आहे. त्या यादीतून निवडणूक निर्णय अधिकारी सोसायटीला निवडता येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यास मान्यता देण्याचे काम ऑनलाइन होणार आहे, तर मतदार यादीबाबत सभासदांच्या काही तक्रारी असल्यास त्यादेखील या पोर्टलवर नोंदविता येणार आहे. जेणे करून सोसायटीच्या सर्व सभासदांना, तसेच सहकार खात्यालादेखील ते पाहून त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे,’’ असे जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत यांनी सांगितले..सोसायट्यांना असा फायदामुदत संपल्यानंतर निवडणुका वेळेत घेणे शक्य होणारनिवडणूक प्रक्रियेची सर्व कामे ऑनलाइन होणारनिवडणुकीवर सहकार खात्याबरोबच सभासदांना लक्ष ठेवणे सहज शक्य होणारनिवडणुकीत गडबड होत असल्यास त्यांची तक्रार ऑनलाइन पोर्टलवर करता येणारनिवडणूक निर्णय अधिकारीदेखील ऑनलाइन निवड करता येणार.दृष्टिक्षेपात...पुणे शहरातील सोसायट्यांची एकूण संख्या - २२ हजारराज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या - १ लाख २० हजारपुण्यातील २५० सभासद असलेल्या सोसायट्यांची संख्या - १५ हजारसहकार खात्याला असा फायदासहकार खात्यावरील ताण कमी होणारसोसायट्यांच्या निवडणुका मुदतीत घेणे शक्य होणारनिवडणुकांवर ऑनलाइन देखरेख ठेवणे सोपे जाणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.