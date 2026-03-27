Pune Dust Pollution: पुणे शहरात रस्ते खोदईमुळे धुळीचे साम्राज्य; रहिवासी-व्यावसायिक त्रस्त, उपाययोजना करणे आवश्यक!

पुणे: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील केळकर रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, तसेच साखळीपीर तालीम चौक परिसरात सांडपाण्याची वाहिनी टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या खोदकामामुळे परिसरात धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या कामामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे, मातीचे ढिगारे आणि मुरूम यामुळे वाहतुकीवरही परिणाम होत आहे..या मार्गावरून दिवसभर मोठ्या प्रमाणात दुचाकी, चारचाकी, तसेच मालवाहतूक वाहने ये-जा करतात. वाहनांची सततची रहदारी आणि मातीमुळे रस्त्यावरची धूळ उडून हवेत पसरत आहे. परिणामी दुकानदार, पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांना डोळ्यांची जळजळ, घशात खवखव, तसेच श्वसनाचे त्रास जाणवू लागले आहेत. स्थानिक व्यावसायिकांचेही मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार आहे. धुळीमुळे दुकानांमध्ये माती साचत असून, ग्राहकांची वर्दळ कमी झाली आहे..खोदकामाचा परिणाम वाहतुकीवरखोदकामाचा परिणाम वाहतुकीवरही जाणवू लागला आहे. कामासाठी काही रस्ते अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद केले असून, वाहतूक पर्यायी मार्गांवर वळविण्यात येत आहे. परिणामी आसपासच्या रस्त्यांवर वाहनांची मोठी गर्दी होत असून, कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. विशेषतः सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून, तातडीने वाहतूक नियोजन सुधारण्याची मागणी होत आहे..गेल्या दोन आठवड्यांपासून या परिसरात प्रचंड धूळ उडत आहे. सकाळी दुकान उघडताना पूर्ण स्वच्छता करून घेतली, तरी काही तासांतच पुन्हा माती साचते. ग्राहकांनादेखील येथे थांबणे अवघड जाते. त्यामुळे व्यवसायावर थेट परिणाम होत आहे. रस्त्याचे काम सुरू असताना किमान पाणी फवारणी किंवा तात्पुरत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.- सचिन जाधव, व्यावसायिक..रस्त्याचे काम आवश्यक आहे, याबाबत आमची हरकत नाही; मात्र ते नियोजनबद्ध पद्धतीने झाले पाहिजे. सध्या रस्त्यावर पडलेले खड्डे, मातीचे ढिगारे आणि सतत उडणारी धूळ यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कामासोबतच धूळ नियंत्रणासाठी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.- अनुजा साठे, रहिवासी, केळकर रस्ता.