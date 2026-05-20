पुणे

मसीए सोळा वर्षांखालील क्रिकेट

मसीए सोळा वर्षांखालील क्रिकेट
Published on

डीव्हीसीएचा पारसी जिमखाना संघावर डावाने विजय

पुणे, ता. २० ः महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित सोळा वर्षांखालील गटाच्या सुपरलिग क्रिकेट स्पर्धेत दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकादमीने (डीव्हीसीए) पारसी जिमखाना संघावर डाव आणि ३१ धावांनी विजय मिळविला.
या लढतीत पारसी जिमखान्याचा पहिला डाव १६१ धावांत आटोपला त्यांच्या सिद्धान्त लाडेने १०४ चेंडूंत बारा चौकारांसह ८१ धावांची खेळी केली अजिंक्य पुजारीने पाच तर श्रावण राठोडने चार गडी बाद केले. प्रत्युत्तर देताना वेंगसरकर अकादमीने २६४ धावा करून पहिल्या डावात १०३ धावांची आघाडी घेतली. यावेळी श्रावण राठोडने २२८ चेंडूंत २३ चौकारांसह १५० धावांची खेळी केली. रुद्र कोरेने पाच गडी बाद केले. अजिंक्य पुजारीने तीन तर अर्जुन गायकवाड, प्रज्योत गुंडाळेने प्रत्येकी दोन गडी बाद करताना केलेल्या अचूक गोलंदाजीपुढे पारसी जिमखान्याचा दुसरा डाव ७२ धावांतच आटोपला.
संक्षिप्त धावफलक :
पारसी जिमखाना संघ - पहिला डाव - सर्वबाद १६१ (सिद्धान्त लाडे ८१, राजवीर जुनावणे २०, अजिंक्य पुजारी ५-१८, श्रावण राठोड ४-२१) आणि दुसरा डाव - सर्वबाद ७२ (रुद्र कोरे १९, अजिंक्य पुजारी ३-११, प्रज्योत गुंडाळे २-१६, अर्जुन गायकवाड २-२२) पराभूत विरूद्ध दिलीप वेंगसरकर अकादमी - पहिला डाव - सर्वबाद २६४ (श्रावण राठोड १५०, रुद्र भोसले २८, रुद्र कोरे ५-६६).
------------------

क्रिकेट सामना विश्लेषण
महाराष्ट्र क्रिकेट स्पर्धा
Pune cricket news
Pune sports news
cricket match scorecard
cricket strategies for young players
DVC Academy cricket
Parsi Gymkhana match highlights
Maharashtra cricket leagues
under-16 cricket championship
cricket victory analysis
Dilip Vengsarkar Academy performance
best cricket players Pune
young cricketers DVC Academy
Parsi Gymkhana batting statistics
under-16 cricket tournament results
cricket coaching academies in Maharashtra
डीव्हीसी अकादमी क्रिकेट
पारसी जिमखाना संघाचं प्रदर्शन
विदयार्थी क्रिकेट अकादमी
युवांचा क्रिकेट सामन्यात सहभाग
पुणे क्रिकेट सामन्यांची माहिती
सचिन तेंडुलकरच्या शालेय क्रिकेट जीवनाची कहाणी
एम.सी.ए. क्रिकेट विधी
क्रिकेट सामन्यांतील सर्वोत्तम खेळाडू
पारसी जिमखाना संघाची गती
युवा क्रिकेटपटूंना मार्गदर्शन
महाराष्ट्रातील क्रिकेटातलं विकास