DY Patil College: 'जल्लोष २०२५ युवक महोत्सव' स्पर्धेसाठी नावनोंदणीचे आवाहन

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत विद्यार्थी विकास मंडळ आणि डॉ. डी. वाय. पाटील कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय पिंपरी पुणे -१८ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जल्लोष २०२५-२६ जिल्हास्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.

