पुणे

Pune Airport : विमानतळावर ‘ई-बोर्डिंग’ सुविधा; इमिग्रेशनसाठी शिक्का मारण्याची पद्धत आता बंद

नव्या सुविधेमुळे आता इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांकडून बोर्डिंग पासवर प्रत्यक्ष शिक्का मारण्याची पारंपरिक पद्धत बंद करण्यात आली आहे.
Pune Aiport E Boarding Facility

Pune Aiport E Boarding Facility

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचा वेळ वाचावा व विमानतळावरील प्रस्थानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान व्हावी याकरिता मंगळवारपासून (ता. १) ‘ई-बोर्डिंग’ पासची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली.

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