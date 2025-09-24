पुणे

E-Peek Survey : ई-पीक पाहणीत आकारी पड क्षेत्राची नोंद, ‘भूमी अभिलेख’चा निर्णय; राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्र निश्‍चित होणार

पुणे : पाच गुंठे क्षेत्र ई-पीक पाहणीतून वगळण्याच्या निर्णयानंतर आता सातबारा उताऱ्यावर असलेले आकारी पड (पेरणी अयोग्य) असलेल्या क्षेत्राची नोंद ई-पीक पाहणीत घेण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.

