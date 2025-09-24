पुणे : पाच गुंठे क्षेत्र ई-पीक पाहणीतून वगळण्याच्या निर्णयानंतर आता सातबारा उताऱ्यावर असलेले आकारी पड (पेरणी अयोग्य) असलेल्या क्षेत्राची नोंद ई-पीक पाहणीत घेण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे..राज्यात २०१३ च्या कृषी गणनेनुसार राज्यात सरासरी एक कोटी ६९ लाख हेक्टरवर लागवड केली जात असल्याचे गृहीत धरले जाते. मात्र, ही आकडेवारी निश्चित नाही. यात आकारी पड असलेल्या क्षेत्राचाही समावेश आहे. या आकारी पड क्षेत्राची नोंद काही शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर केली आहे. मात्र, काहींनी ती केलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची निश्चित आकडेवारी मिळण्यास अडचण येते..Pune News : २०० गतिरोधक काढणार, ४०० चेंबर उचलणार.राज्यामध्ये ११ कोटी लोकसंख्येपैकी महसूल विभागातील अधिकार अभिलेखात सातबारा उतारा नावावर असलेल्यांची संख्या एक कोटी ७१ लाख आहे. मात्र, यातील सर्वच जण शेती करतात असे नाही. शहरालगतच्या अनेक गावांमध्ये तुकड्यांमध्ये शेती नावावर आहे. प्रत्यक्षात त्यांची नोंद बिगर शेती नसल्याने ते अजूनही शेती म्हणूनच अधिकार अभिलेखात नोंदले गेले आहे. त्यामुळेच भूमी अभिलेख विभागाने हे आकारी पड किंवा अकृषिक क्षेत्र नोंदीवर (रेकॉर्ड) आणण्यासाठी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे..त्यानुसार जानेवारीतच अशा क्षेत्राची पाहणी करून ते सातबारा उताऱ्यावर नोंदवावे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. अशा क्षेत्राचे छायाचित्र काढून त्याची नोंद घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून त्या गांभीर्याने घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळेच आता या आकारी पड क्षेत्राची नोंद ई- पीक पाहणीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या स्तरावर नोंदणीसाठी आता ३० सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर सहाय्यकांच्या स्तरावर ही नोंदणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.