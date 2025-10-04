पुणे

E-Registration : ई-रजिस्ट्रेशनमुळे नोंदणीप्रक्रिया झाली सोईस्कर

ई-रजिस्ट्रेशनमुळे नोंदणीप्रक्रिया सोईस्कर झाली असून, गेल्या पाच वर्षांत या सुविधेच्या माध्यमातून एकूण ३१ हजार ७८५ दस्तांची नोंदणी करण्यात आली.
E-Registration

E-Registration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ई-रजिस्ट्रेशनमुळे नोंदणीप्रक्रिया सोईस्कर झाली असून, गेल्या पाच वर्षांत या सुविधेच्या माध्यमातून एकूण ३१ हजार ७८५ दस्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
Stamp

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com