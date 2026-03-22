Pune Crime: जुन्नर शहरात पहाटेच्या वेळी महिला चोरांच्या टोळीचा थरार; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, नेमकं काय घडलं!

जुन्नर : जुन्नर शहरातील भरवस्तीमध्ये असणाऱ्या महाजन आळी येथील एका भांड्याच्या सामानाच्या गोडाऊनमधून दोन लाख रुपयांच्या सामानाची चोरी केल्याची घटना शनिवारी ता. 21 रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली. या चोरीच्या घटनेचा सगळा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला असून चक्क महिलांच्या टोळक्याने ही चोरीची घटना केल्याचे दिसून येत आहे. .या चोरीच्या घटनेने शहरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या चोरीच्या घटनेची फिर्याद आनंद हेमंत सासवडे वय 40 वर्षे यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. अज्ञात चोरट्याविरोधात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जुन्नर शहरातील महाजन आळी या भागात काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या बाजूला फिर्यादी यांचे भांड्याच्या सामानाचे गोडाऊन आहे. रविवार ता. 21 रोजी पहाटे चारच्या सुमारास गोडाऊन च्या पाठीमागील लाकडी दरवाज्याच्या बीजगिऱ्या उचकटून या महिला चोरट्यांनी गोडाऊन मध्ये प्रवेश केला..या वेळी या महिला चोरट्यांनी गोडाऊन मधील दोन लक्ष रुपये किमतीचे तांब्याचे नव्वद हांडे व दहा कळश्या लंपास केल्या. या चोरीच्या घटनेचा सगळा थरार हा गोडाऊन तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये जवळपास पाच ते सहा महिला सदरचा चोरीचा मुद्देमाल घेऊन जाताना स्पष्टपणे दिसत आहेत..दरम्यान, शहरात घडलेल्या आणि विशेषतः महिलांच्या टोळीचा चोरीच्या घटनेमध्ये सहभाग असलेल्या या घटनेने शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरात चोरीच्या घटना वाढू नये यासाठी पोलिस दलाने आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात अशी मागणी शहरातील नागरिकांकडून केली जात आहे.