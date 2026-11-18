लोणी काळभोर : पूर्व हवेलीतील नागरिकांना शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ७८१ कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या जलजीवन मिशन योजनांना प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या संथगतीचा फटका बसला आहे. लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती, उरुळी कांचनसह १३ गावांतील योजनांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. तरडे आणि वळती ही दोन गावे वगळता अन्य गावांतील नागरिकांना नळाद्वारे पाणी मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेष म्हणजे, कोट्यवधींचा निधी मंजूर होऊनही नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नसल्याने या योजनांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..एकीकडे उन्हाची तीव्रता आणि पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे पाण्याअभावी शेतातील उभी पिके जळण्याच्या मार्गावर आहेत. जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांमुळे नागरिकांचा संताप वाढत आहे..पुणे शहराच्या पूर्व भागात गेल्या काही वर्षांत नागरीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गृहप्रकल्पांची संख्या आणि लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पाणीपुरवठ्याच्या मूलभूत सुविधांचा विस्तार मात्र त्या प्रमाणात झालेला नाही. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने 'हर घर नल से जल' ही संकल्पना राबवत जलजीवन मिशन सुरू केले. त्याअंतर्गत पूर्व हवेलीतील १५ हून अधिक गावांसाठी ७८१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक गावांतील कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत..पूर्व हवेलीतील तरडे आणि वळती या दोन गावांतील जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण झाली असून तेथील नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. नायगावच्या योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती, थेऊर, कुंजीरवाडी, उरुळी कांचन, कोरेगाव मूळ यांसह अन्य गावांतील कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे मंजूर निधी आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध झालेला पाणीपुरवठा यात तफावत आहे.पूर्व हवेलीतील सुमारे ८० टक्के नागरिकांना बोअरवेल आणि विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी पाणी क्षारयुक्त असल्याने पिण्यासाठी त्याचा वापर करणे शक्य होत नाही. परिणामी नागरिकांना वॉटर प्युरिफायर किंवा आरओ प्लांटमधून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाच्या मासिक खर्चात भर पडत आहे. उन्हाळ्यात अनेक सोसायट्यांना टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते, तर काही गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो..दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या पूर्व हवेलीतील नागरिकांना यंदाही त्याच संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. कोट्यवधींचा निधी मंजूर होऊनही घरातील नळ कोरडेच राहत असतील, तर या योजनांचा उपयोग काय, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. पाण्याअभावी शेती, पशुधन आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने या कामांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. केवळ आश्वासने न देता कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी होत आहे.मागील चार महिन्यांपासून उरुळी कांचन, कोरेगाव मूळ, सोरतापवाडी, शिंदवणे आणि आळंदी म्हातोबाची येथील जलजीवन मिशन योजनांची कामे संथगतीने सुरू होती. मात्र, आता या कामांना पुन्हा गती मिळाली असून संबंधित योजनांची ५० ते ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. निधी वेळेवर उपलब्ध झाल्यास मे २०२७ अखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करून योजना कार्यान्वित करण्यात येतील, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपविभागीय अभियंता इखलाश शेख यांनी सांगितले..गावनिहाय मंजूर निधी (कामे अपूर्ण) लोणी काळभोर : १५६ कोटी रुपयेकदमवाकवस्ती : १४२ कोटी ३१ लाख ७७ हजार ३०० रुपये थेऊर : ६० कोटी ६० लाखकुंजीरवाडी : ५९ कोटीआळंदी म्हातोबाची : ५५ कोटी पेठ : १ कोटी १५ लाखकोरेगाव मूळ : ८८ कोटी १२ लाख ८६ हजार उरुळी कांचन : ८९ कोटी ५३ लाख २ हजार शिंदवणे : ३३ कोटीसोरतापवाडी : ६३ कोटी ३६ लाख अष्टापूर : ५ कोटीटिळेकरवाडी : २३.५ कोटी भवरापूर : १ कोटी ६० लाखकामे पूर्ण झालेली गावे - तरडे : १ कोटी ८३ लाख रुपये वळती : १ कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.