पारनेर - पर्यावरण पूरक आकाश कंदीलाची निर्मिती

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पारनेर ः न्यू इंग्लिश स्कूलमधील मुलांनी बनवलेल्या पर्यावरणपूरक आकाश कंदील व पणत्यासह विद्यार्थी व कलाशिक्षक ज्ञानेश्वर कवडे.
न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये
कार्यशाळा उत्साहात
पारनेर, ता. १ : पारनेर येथील न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्समध्ये पर्यावरणपूरक आकाश कंदील व पणत्या बनविण्याची कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. यात पाचवी ते आठवीच्या सुमारे 280 विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
''प्रदूषणमुक्त दिवाळी, पर्यावरणपूरक दिवाळी'' हा संदेश देत विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, कलात्मकता व हस्तकौशल्य विकसित व्हावे या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
विद्यालयाचे उपक्रमशील कलाशिक्षक ज्ञानेश्वर कवडे यांनी विद्यार्थ्यांना रंगीत कागदांपासून आकर्षक आकाशकंदील व शाडूच्या मातीपासून विविध आकारांच्या पणत्या बनविण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. सोप्या व सुलभ पद्धतीने प्रत्येक कृती समजावून सांगत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष निर्मितीसाठी प्रोत्साहित केले.
विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणपूरक साहित्याचा कल्पकतेने वापर करून सुंदर आकाश कंदील व पणत्या तयार केल्या. स्वतःच्या हातांनी तयार केलेल्या कलाकृती पाहून विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.
प्राचार्य कचरू शिंदे यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करून विद्यार्थी व कलाशिक्षक कवडे यांचे अभिनंदन केले. विद्यार्थ्यांनी यंदाची दीपावली प्रदूषणमुक्त पद्धतीने साजरी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी उपप्राचार्य संतोष इंगळे, पर्यवेक्षक अजित दिवटे आदी उपस्थित होते.
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कलाशिक्षक ज्ञानेश्वर कवडे हे नेहमीच आमच्यासाठी आनंददायी व नावीन्यपूर्ण उपक्रम घेतात. त्यांनी आम्हाला आकाशकंदील व पणत्या अतिशय सोप्या पद्धतीने शिकविल्या. या कार्यशाळेत आम्ही स्वतः तयार केलेले आकाशकंदील व पणत्याच यंदाच्या दिवाळीत वापरणार आहोत.
- वैष्णवी पठारे, इयत्ता सातवी.
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काही आकाश कंदील आम्ही गोरगरीब कुटुंबांना भेट म्हणून देणार आहोत. काही विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा जास्त आकाश कंदील बनवले आहेत.
- ज्ञानेश्वर कवडे कलाशिक्षक.
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