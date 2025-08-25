पुणे

Ganesh Festival 2025 : गणेश मूर्ती व्यवसायाने बालेवाडीत तरुणांना दिला रोजगाराचा नवा मार्ग

Ganesh Murti Factory : बालेवाडीत दोन भावांनी सुरू केलेल्या पर्यावरणपूरक गणपती मूर्ती कारखान्यामुळे अनेक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बालेवाडी : पारंपरिक कला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुंदर मेळ साधत बालेवाडीतील दोन भावांनी मिळून पर्यावरणपूरक गणपती मूर्ती निर्मितीचा कारखाना सुरू केला. त्यांच्या या व्यवसायामुळे गरीब घरातील मुलांनाही रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

