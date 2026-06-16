पुणे - अर्थव्यवस्थेची खरी बाजू समोर यायची असेल तर जनतेपुढे अर्थव्यवस्थेचे खरेखुरे आकडे समोर येणे गरजेचे असतात. मात्र, भारतात ज्याप्रकारे आकडे गोळा केले जातात ते विश्वासार्ह नाहीत. त्यामुळे देशाचे धोरण ठरविण्यावर परिणाम होत आहे. भारताचा ७.७ टक्के विकासदर असल्याचा सरकारी दावा दिशाभूल करणारा असून अर्थव्यवस्थेचा विकास दाखवणे हा आकड्यांचा खेळ असल्याची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर पुण्यात केली. .पुणे शहर कॉंग्रेस कमिटीच्या वतीने आयोजित ‘आजची भारतीय अर्थव्यवस्था’ या परिसंवादात ते बोलत होते. नवी पेठेतील पत्रकार भवन येथे झालेल्या या परिसंवादात यावेळी व्यासपीठावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी आमदार मोहन जोशी, शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जगताप, दीप्ती चवधरी व कॉंग्रेसचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..गेल्या १२ वर्षांत सरकारी धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था ढासळली असल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. सिन्हा म्हणाले, ‘‘गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ने देशात सध्या आकडे एकत्र करण्याच्या प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली असून या प्रक्रियेला ‘क’ दर्जा दिला आहे. जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. मात्र, खोटे आकडे दाखवून महागाई, बेरोजगारी यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जर आकडे खरे नसतील तर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होणार नाही.’’ मी अर्थमंत्री असताना जे आकडे असतील मग ते निराशाजनक का असेनात ते जनतेसमोर मांडत होतो, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकार काम नाही तर प्रचार करत आहे. त्याच्या माध्यमातून खऱ्याचे खोटे करण्याचे काम करत असल्याचीही टीका त्यांनी यावेळी केली..देशातील देशातील गुंतवणुकीचा दर ‘जीडीपी’ च्या तुलनेत घटल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्वदच्या दशकातील ४० टक्के असलेला गुंतवणुकीचा दर कमी होत तो ३२ टक्क्यांवर स्थिर असून, त्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही अमेरिका – इराण युद्धामुळे कमकुवत झाली नसून याआधीही देशावर अनेक संकटे आली त्याचा नागरिकांनी धैर्याने सामना केला. देश २०४७ मध्ये विकसित होणार का हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ८ टक्के हवा आहे. गेल्या दोन वर्षात भारतातून सव्वा तीन लाख करोड रुपये बाहेर गेले आहेत. भारतीय बाहेरील देशात जात आहेत त्यांना भारतात भविष्याची आशा दिसत नाही, असे ते म्हणाले..‘एल निनो’ चा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम‘एल निनो’ मुळे मॉन्सूनवर मोठा परिणाम होणार असून पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. देशाचे अर्थविषयक धोरण आणि परराष्ट्र धोरण एकमेकांवर प्रभाव टाकणारे असते. अमेरिकेने भारतातील वस्तूंवर कर लादल्यावर भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे दाद मागितली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना पुढील काळ कसोटीचा असेल, असेही मत सिन्हा यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.