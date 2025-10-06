Neeraj Hatekar : उत्तरेतील हिंदुत्ववादी राजकारण चिंताजनक, नीरज हातेकर; धोकादायक वातावरणातून बाहेर पडणे गरजेचे

पुणे : ‘‘उत्तरेतील चुकीचे हिंदुत्ववादी धार्मिक राजकारण महाराष्ट्रात येत आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात दख्खनी सांस्कृतिक राजकारण असून याठिकाणी वेगळे धार्मिक वातावरण आहे. या धोकादायक वातावरणातून आपण बाहेर पडले पाहिजे; कारण समाजकारण टिकले तरच अर्थकारण टिकेल’’, असे मत अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांनी व्यक्त केले..महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलातर्फे आयोजित ‘गांधी सप्ताहा’तील व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘अस्वस्थ वर्तमानाचे अर्थशास्त्र’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. याप्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अन्वर राजन, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी, ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख, एम. एस.जाधव, आशिष बेल्हे, स्वप्नील तोंडे, रोहन गायकवाड उपस्थित होते..Pune News : बळकावलेल्या जमिनींपासून बंदूकीच्या गोळ्यांपर्यंत! पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळभोवती आवळला फास, घरावर छापेमारी, हाती लागलं मोठं घबाड.हातेकर म्हणाले, ‘‘आर्थिक वाढीचे केंद्र सध्या शहरे असून ग्रामीण भाग, खेडे याबाबत मागे पडत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुले ही शहरात मोठ्या संख्येने येत आहेत. लहान गावांमध्ये रोजगार, पायाभूत सुविधा मर्यादित असल्याने या गावांमध्ये लोकसंख्या दर कमी होत आहे. याचे अनेक विपरीत सामाजिक परिणाम होत आहेत. आत्मसन्मानासाठी मनुष्य धर्माचा आधार घेतो, अशी परिस्थिती आहे. याचा राजकीय फायदा घेतला जात आहे.’’.महात्मा गांधींनी दाखवलेला मार्ग अनुसराअन्वर राजन म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रमध्ये प्रबोधनाची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. आज मात्र धार्मिक उन्माद वाढलेला असून, अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आधुनिक काळातील प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यासाठी महात्मा गांधींनी दाखवलेला मार्ग अनुसरून पुढे गेले पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.