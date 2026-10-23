पुणे

Pune News: महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून स्त्रीबीज तस्करीचा संशय; ‘ईडी’चे १० ठिकाणी छापे, २९ लाखांची रोकड जप्त

ED Seizes 29 Lakh Cash in Suspected Illegal IVF Egg Collection Case: अवैध स्त्रीबीज संकलन प्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई; २९ लाखांची रोकड जप्त
ED Raids in Thane Baramati and Nashik Over Suspected Illegal Egg Collection Racket Cash Worth 29 Lakh Seized

ED Raids in Thane Baramati and Nashik Over Suspected Illegal Egg Collection Racket Cash Worth 29 Lakh Seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गरीब महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांचे अवैध मार्गाने स्त्रीबीज काढून घेणाऱ्या रॅकेटवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ठाणे, बारामती आणि नाशिकमधील रुग्णालये व आयव्हीएफ केंद्रांसह १० ठिकाणी छापे टाकून २९ लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली.

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