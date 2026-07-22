farming Success Story: खोरमधील युवा शेतकऱ्याला कोथिंबिरीतून लॉटरी, एकरात साडेतीन लाखाचं उत्पन्न, उच्चशिक्षित केतन डोंबेची कमाल

खुटबाव: खोर (ता. दौंड) येथील उच्चशिक्षित मेकॅनिकल डिप्लोमा घेतलेल्या केतन डोंबे या शेतकऱ्याला कोथिंबीर पिकाची लॉटरी लागली आहे. अवघ्या ४५ दिवसांमध्ये एक एकरामध्ये त्याला साडेतीन लाख रुपये मिळाले आहे. शेतीच्या बांधावरच व्यवहार झाल्याने त्याने समाधान व्यक्त केले आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.केतन डोंबे याने दीड महिन्यापूर्वी एक एकर क्षेत्रात २२ किलो कोथिंबीर बियाण्याची पेरणी केली. दोन वेळा औषध फवारणी केली. एक वेळा खुरपणी केली. दररोज सकाळी व सायंकाळी ऊन नसताना स्प्रिंकलरच्या साह्याने पाणी दिले. ४० दिवसानंतर पीक काढणीला आले. चौफुला येथील व्यापारी सचिन ठोंबरे यांनी ३ लाख ५१ हजार रुपयांना बांधावरच व्यवहार केला. मशागत, खते, खुरपणी व औषध फवारणीसाठी डोंबे यांनी ५० हजार रुपये खर्च केला होता. त्यामुळे कमी दिवसांमध्ये चांगली उत्पादन मिळाल्याने कोथिंबीर शेती पाण्यासाठी शेतकरी गर्दी करत आहेत..यंदा भर उन्हाळ्यात परिसरात पाण्याची तीव्र टंचाई होती. मात्र, जनाई उपसा सिंचन योजनेतून आवर्तन सुटल्याने पिकाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करत शेतात स्प्रिंकलर सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. पाण्याची बचत करत योग्य नियोजन केल्यामुळे कोथिंबिरीचे पीक जोमदार वाढले आणि उत्कृष्ट उत्पादन मिळाले. डोंगराळ, पाणीटंचाईग्रस्त भागातही आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाच्या जोरावर शेती फायदेशीर ठरू शकते हे डोंबे यांनी सिद्ध केले. डोंबे यांना आई-वडील व पत्नीचे मोलाचे सहकार्य मिळत आहे..खोर परिसर अंजीर शेतीसाठी महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध आहे. मी मात्र वेगळा प्रयोग म्हणून कोथिंबीर व टोमॅटोचे यशस्वी उत्पादन घेतले आहे. शेतीसाठी प्रगत तंत्रज्ञान वापरल्यास यश नक्की मिळते. कोथिंबिरी प्रमाणेच टोमॅटोचही चांगले पैसे होतील, असा विश्वास आहे.- केतन डोंबे, युवा शेतकरी.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आकडेवारी स्वरूपात जमाखर्चकोथिंबिरीच्या तयार झालेल्या जुड्या- ११७००बांधावरच एका गड्डीला मिळालेला भाव- ३० रुपयेमिळालेले उत्पन्न- ३ लाख ५१ हजार रुपयेएकूण खर्च- ५० हजार रुपयेएकूण नफा- ३ लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.