पुणे

उच्चशिक्षित मुस्लिम युवकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जातेय

छत्रपती संभाजीनगर, ता.९ : नाशिक येथील टीसीएसमधील कथित लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी उच्चशिक्षित मुस्लिम युवकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला. दरम्यन, निदा खानची पोलिस चौकशी करत आहे. आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. नीदा खानची निर्दोष मुक्तता होईल, असा बचावही ओवेसींनी केला.
एखाद्यावर आरोप झाले म्हणजे तो गुन्हेगार ठरत नाही. प्रकरण न्यायालयात गेले असून न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना मान्य असला पाहिजे, असे ओवेसी यांनी सांगितले. सत्ताधारी आणि काही पक्ष स्वतः न्यायाधीश असल्यासारखे वागत आहेत. तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच आरोपींना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. नाशिक टीसीएस प्रकरणाबाबत अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नसल्याचे सांगत त्यांनी न्यायप्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला. न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, या प्रकरणावरून एमआयएम पक्षावर होत असलेल्या आरोपांचेही त्यांनी खंडन केले. जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाज आणि एमआयएमला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

