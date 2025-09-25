Education News : प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यापीठांची रॅंकिंग घसरली, नवप्राध्यापक संघटनेची भरतीची मागणी

पुणे : सहाय्यक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची पदभरती न केल्याने विद्यापीठांची ‘राष्ट्रीय संस्थात्मक रॅंकिंग फ्रेमवर्क’च्या (एनआयआरएफ) क्रमवारीत घसरण होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने केली आहे..केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच ‘एनआयआरएफ’ अहवाल जाहीर करत देशातील शिक्षण संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांच्या क्रमवारीत घसरण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवप्राध्यापक संघटनेने राज्य सरकारकडे सहाय्यक प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया करण्याची मागणी केली आहे. सध्या राज्यात एकूण दोन हजार ८८ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. तीन नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार तीन हजार ८० सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यास शासनाकडून मंजुरी मिळाली. .Pune Crime : पैशांच्या लोभात घोटावडे खून प्रकरण उघडकीस, आरोपी अटकेत.या जागा एकूण रिक्त पदांच्या ४० टक्के एवढ्या होत्या. त्या जवळपास सर्वच जागा भरल्या आहेत. परंतु, एक ऑक्टोबर २०१७ नंतर बऱ्याच विषयांची सर्व पदे सेवानिवृत्ती, आकस्मिक मृत्यू यामुळे रिक्त झालेली आहेत. अशा प्रकारे सहाय्यक प्राध्यापक पदांची रिक्त संख्या अकृषि महाविद्यालयात १२ ते १५ हजार आहेत. .शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या आठ ते दहा हजार आहे. त्यामुळे एक ऑक्टोबर २०१७ च्या आकृतिबंधातील मंजूर पदांची १०० टक्के भरती आवश्यक आहे. परंतु, पदभरतीबाबतच्या राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे राज्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले..राज्य सरकारने विद्यापीठांसह सर्व शासकीय आणि अकृषि अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त असलेल्या प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जागा नियमित आणि पूर्णवेळ भराव्यात, अशी मागणी मागणी संघटनेचे सचिव डॉ. मारोती देशमुख यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.