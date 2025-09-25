पुणे

Education News : प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यापीठांची रॅंकिंग घसरली, नवप्राध्यापक संघटनेची भरतीची मागणी

Education Crisis : सहाय्यक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा न भरल्यामुळे विद्यापीठांची ‘एनआयआरएफ’ रँकिंग घसरली असून, शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे.
पुणे : सहाय्यक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची पदभरती न केल्याने विद्यापीठांची ‘राष्ट्रीय संस्थात्मक रॅंकिंग फ्रेमवर्क’च्या (एनआयआरएफ) क्रमवारीत घसरण होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने केली आहे.

