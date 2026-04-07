School Book Purchase Rules : शाळांनी वह्या-पुस्तकांसाठी अडवणूक केली तर थेट तक्रार करा; शिक्षण संचालकांचा शाळांना इशारा, पालकांना केलं आवाहन

पुणे : विद्यार्थ्यांना बळजबरीने पुस्तकं व वह्या खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या शाळांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. शाळांनी मनमानी करून पालकांची आर्थिक लूट करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..शिक्षण संचालक शरद गोसावी (Sharad Gosavi) यांनी 'साम टीव्ही'शी बोलताना सांगितले की, शाळांसाठी केवळ मान्यताप्राप्त आणि शासनाने निश्चित केलेलीच पुस्तके अनिवार्य असतील. NCERT आणि SCERT यांची पुस्तकेच वापरणे बंधनकारक राहील. खासगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदी करण्यास विद्यार्थ्यांना भाग पाडता येणार नाही..यासंदर्भात शिक्षण विभागाने परिपत्रक जारी केले असून खासगी शाळांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. शैक्षणिक साहित्य पालकांना परवडेल अशा ठिकाणाहून खरेदी करण्याची मुभा असावी, असेही त्यांनी नमूद केले..तसेच, विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढ्याच वह्या खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही शाळा किंवा संस्थाचालकांनी पालकांची लूट होईल असे वर्तन करू नये, अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गोसावी यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, तक्रारींसाठी शिक्षण विभाग लवकरच हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर करणार आहे. पालकांनी संबंधित शाळांविरोधात पुराव्यानिशी तक्रार केल्यास त्या शाळांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.