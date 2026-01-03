पुणे

Someshwarnagar News : ऊसतोड मजुरांच्या कोप्यांत पेटले शिक्षणाचे दिवे; पाच वर्षांत २३१२ मुलांना केले लिहिते-वाचते

रोज सूर्य मावळतीला चाललेला असताना ‘सोमेश्वर’च्या परिसरातील ऊसतोड मजुरांच्या कोप्यांमधून बाराखडी आणि पाढ्यांचे स्वर ऐकायला येत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर - सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पाच वर्षांपूर्वी ‘सोमेश्वर'' कारखान्याने ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी ‘कोपीवरची शाळा’ हा अभ्यासवर्ग सुरू केला होता. या शिक्षणयज्ञात पाच वर्षांत २३१२ मुलांना लिहिते-वाचते करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला गेला आहे.

रोज सूर्य मावळतीला चाललेला असताना ‘सोमेश्वर’च्या परिसरातील ऊसतोड मजुरांच्या कोप्यांमधून बाराखडी आणि पाढ्यांचे स्वर ऐकायला येत आहेत. दिवसभर फडातून थकून-भागून आलेली मुले स्वच्छ होऊन अभ्यासवर्गाला पोहोचत आहेत आणि वहीवरती अक्षरे गिरवत आहेत.

