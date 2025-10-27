पुणे

VITEEE Registration 2025: वेल्लोर व्हीआयटीतर्फे प्रवेश परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू

VITEEE 2025 Registration Begins for Engineering Aspirants: वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (व्हीआयटी) ‘व्हीआयटीईईई २०२५’ या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीला सुरुवात केली आहे.
VITEEE Registration 2025

VITEEE Registration 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (व्हीआयटी) ‘व्हीआयटीईईई २०२५’ या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीला सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
Technology
education
student
College
Engineering
Entrance Exam
Engineering Admission Process 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com