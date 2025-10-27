VITEEE Registration 2025: वेल्लोर व्हीआयटीतर्फे प्रवेश परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू

पुणे : वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (व्हीआयटी) ‘व्हीआयटीईईई २०२५’ या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीला सुरुवात केली आहे..वेल्लोर व्हीआयटी संस्थेतून अभियंता बनू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रवेश परीक्षा आहे. या संस्थेच्या वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती आणि भोपाळ या कँपसमध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम करू इच्छिणारे विद्यार्थी www.viteee.vit.ac.inया वेबसाइटवर जाऊन प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात..२८ एप्रिल २०२५ ते ३ मे २०२६ या काळात ही ‘व्हीआयटीईईई २०२६’ परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा भारतातील १३४ शहरे आणि नऊ परदेशी केंद्रांवर घेतली जाईल, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जवळच्या ठिकाणी परीक्षा देता येणार आहे..Pune News : विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार.जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, उद्योगांबरोबरचे सहकार्य आणि उत्तम करिअर संधी यांमुळे विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा देण्याचे आवाहन संस्थेतर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.