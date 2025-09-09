Eid E Milad 2025 : पुण्यात ईद-ए-मिलाद उत्साहात; ‘डीजे’विरहित मिरवणुकीतून सीरत कमिटीचा अनोखा आदर्श

पुणे : प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती अर्थात ईद-ए-मिलाद उत्साहात साजरी करण्यात आली. सीरत कमिटीने डीजे विरहित मिरवणूक काढत अनोखा आदर्श ठेवला. .यंदा मोहम्मद पैगंबर यांचे १५०० वे जयंती वर्ष असल्यामुळे मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक प्रथा-परंपरांचे पालन करत मुस्लिम बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने मिरवणुकीत सहभाग घेतला. ठिकठिकाणी स्वागताच्या कमानी उभ्या करून मिरवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. नाना पेठेतील मन्नूशाह मशिदीपासून सोमवारी (ता. ८) दुपारी मुख्य मिरवणुकीला सुरुवात झाली. संत कबीर चौक, भारत सिनेमा, भगवानदास चाळ, चारबावडी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट, सेंट्रल स्ट्रीट, पुलगेट चौक, महात्मा गांधी रस्ता, महावीर चौक, सरबतवाला चौक, अल्पना चित्रपटगृह, महाराणा प्रतापसिंह रस्ता, गोविंद हलवाई चौकामार्गे मिरवणूक पुढे गेली. शुक्रवार पेठेतील सिटी जामा मशीद चौक येथे मिरवणुकीची सांगता झाली..या वेळी सहपोलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ, मौलाना ज़मीरुद्दीन, मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन, मौलाना खालिद निजामी, मौलाना गुलाम अहमद खाँ, रफीउद्दीन शेख यांच्यासह माजी आमदार मोहन जोशी, रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे राहुल डंबाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी नगरसेवक अविनाश बागवे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सिराज बागवान, जावेद खान, आबिद सय्यद, जावेद शेख, हाजी नजीर तांबोळी, आसिफ शेख, सूफियान कुरैशी आदी उपस्थित होते..प्रमुख चौकांमध्ये विविध पक्ष संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांतर्फे मिरवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. डीजे विरहित मिरवणुकीचे नागरिकांनी कौतुक केले. पैगंबर जयंतीच्या १५०० व्या वर्षानिमित्त सीरत कमिटीतर्फे वर्षभर प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असल्याचे सीरत कमिटीचे सिराज बागवान व जावेद शेख यांनी सांगितले..सीरत कमिटीचे पदाधिकारी सामाजिक सलोखा जोपासण्याचे काम करत आहेत. विसर्जन मिरवणूक संपल्यानंतर पैगंबर जयंती साजरी करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद आहे.- रंजन कुमार शर्मा, सहपोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.