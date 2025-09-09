पुणे

Eid E Milad 2025 : पुण्यात ईद-ए-मिलाद उत्साहात; ‘डीजे’विरहित मिरवणुकीतून सीरत कमिटीचा अनोखा आदर्श

Prophet Muhammad : पैगंबर हजरत मोहम्मद यांची १५०० वी जयंती पुण्यात शांततामय व डीजे विरहित मिरवणुकीसह मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती अर्थात ईद-ए-मिलाद उत्साहात साजरी करण्यात आली. सीरत कमिटीने डीजे विरहित मिरवणूक काढत अनोखा आदर्श ठेवला.

