पुणे

एरंडगाव : नशामुक्त तरुणाई हाच सशक्त समाजाचा पाया : प्रीती दीदी

एरंडगाव : नशामुक्त तरुणाई हाच सशक्त समाजाचा पाया : प्रीती दीदी
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एरंडगाव : एकनाथ माध्यमिक विद्यालयात नशामुक्ती अभियानात नशामुक्त जीवनशैलीची शपथ घेताना प्रीती दीदी, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक माधवराव काटे, मान्यवर व विद्यार्थी.

नशामुक्त तरुणाई हाच सशक्त समाजाचा पाया

प्रीती दीदी ः एकनाथ विद्यालयात नशामुक्ती अभियान

एरंडगाव, ता. ६ ः राष्ट्राला सामर्थ्य देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केवळ तरुणच करू शकतात. मात्र, आजची तरुण पिढी विविध व्यसनांच्या विळख्यात अडकत असल्याने देशाचे भविष्य धोक्यात येत आहे. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये नशामुक्तीचे संस्कार रुजविणे ही काळाची गरज आहे. नशामुक्त तरुणाई हाच सशक्त समाजाचा पाया आहे, असे प्रतिपादन शेवगाव येथील ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयाच्या प्रीती दीदी यांनी केले.

एरंडगाव (ता. शेवगाव) येथील एकनाथ माध्यमिक विद्यालयात नशामुक्ती अभियान उत्साहात राबविण्यात आले. या अभियानात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्रीती दीदी बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक माधवराव काटे होते. याप्रसंगी डॉ. भरत गोरे, डॉ. सोनाजी लांडे, सोमनाथ लोखंडे आदी उपस्थित होते.

प्रीती दीदी म्हणाल्या, ‘‘देशातील दहा कोटी विद्यार्थ्यांवर योग्य संस्कार घडविण्याचे काम शाळा आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे होऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी व्यसनांपासून दूर राहून आपल्या कुटुंबासह समाजालाही नशामुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मोबाईलच्या अतिवापरासह तंबाखू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान आदी विविध व्यसनांपासून दूर राहावे.’’

यावेळी दिलीपकुमार रणसिंग, प्रकाश दहिफळे, कैलास नजन, अर्जुन घुगे, नवनाथ कदम, देवेंद्र बोडखे, विद्या भागवत उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे नियोजन समद शेख, संजय मगर, धोंडीराम काळे आदींनी केले. प्रास्ताविक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक माधवराव काटे यांनी केले, तर आभार मुकुंद आरे यांनी मानले.

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