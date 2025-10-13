धंगेकर, महायुतीत दंगा नको! उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा सल्ला, म्हणाले, पुण्याला गुन्हेगारी मुक्त करू

पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ प्रकरणावरून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी थेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप केले आहेत. आता या आरोपानंतर महायुतीत नाराजी असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. दरम्यान, शिवसेनेचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धंगेकरांना महायुतीत दंगा नको अशा शब्दात सल्ला दिला आहे. तसंच पुण्यातल्या गुंडांना पाठीशी घातलं जाणार नाही असं आश्वासनही एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. .धंगेकरांकडून भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आऱोपांची राळ उठवण्यात आल्यानंतर महायुतीतील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपण धंगेकरांच्या बॉसशी बोलतो असं म्हटलं होतं. तर धंगेकर यांनी मी स्वत: एकनाथ शिंदे यांची भेट घेईन आणि माझी बाजू मांडेन अशी भूमिका घेतली होती..Kolhapur : आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याच्या प्रकरणात मोठी अपडेट, बहीण-भावानेच केलेलं कांड; मैत्री करत....पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले होते. त्यावेळी माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत धंगेकर यांनी गुंड घायवळ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या निकटवर्तींयांचे संबंध असल्याच्या मुद्द्यावर बाजू मांडली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी धंगेकरांना महायुतीत दंगा नको असा सल्ला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..राज्यात कायदा सुव्यवस्था अबाधित रहायला हवी. सर्वसामान्यांना कोणताच त्रास व्हायला नाही पाहिजे अशी भूमिका रविंद्र धंगेकर यांनी घेतली होती. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, पुण्याला गुन्हेगारी मुक्त करू. कुणालाही पाठिशी घातलं जाणार नाही. यासंदर्भात पुणे पोलीस आय़ुक्तांसोबतही चर्चा केली आहे..रविंद्र धंगेकर यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे निकटवर्तीय समीर पाटील यांचे आणि निलेश घायवळचे थेट संबंध असल्याचा आरोप केला होता. धंगेकरांच्या या भूमिकेमुळे महायुतीत नाराजी व्यक्त केली जात होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही धंगेकरांना टोला लगावताना आपण महायुतीत असल्याचा विसर पडल्याचं म्हटलं होतं. तर धंगेकरांनी मला महायुतीत असल्याचा विसर पडला नाहीय पण आपल्या मतदारसंघात काय चाललंय याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं चंद्रकांत पाटलांचं नाव न घेता म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.