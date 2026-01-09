Eknath Shinde : "विरोधकांना दाखवणार कात्रजचा घाट"- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; कात्रजमधून शिवसेनेचा एल्गार

आंबेगाव : पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कात्रज येथील सभेतून विकासाचा थेट एल्गार पुकारत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी शहरातील पहिली जाहीर सभा कात्रज येथे पार पडली आणि या सभेने संपूर्ण निवडणूक वातावरण तापवून टाकले. कोऱ्या पाटीवरच विकासाची अक्षरे लिहिली जातात असे ठणकावून सांगत विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवणार असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले..पुढे बोलताना शिंदे म्हणाले की, पुणे हे विद्येचे माहेरघर असून, पुणे महापालिका ही अमृतमहोत्सवी वर्षात आलेली आहे.त्यामुळे महापालिकेत आता भाषणांचे नव्हे तर कृतीचे राजकारण असायला हवे असे त्यांनी स्पष्ट केले.चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली काढल्याचा दाखला देत त्यांनी कात्रजमधील वाहतूक समस्येवर लक्ष केंद्रित केले. कात्रजच्या वाहतूककोंडीचा प्रश्न नक्की सोडवणार असेही शिंदे म्हणाले. मी डॉक्टर नसलो तरी ऑपरेशन करतो.आजार कुठे आहे आणि कोणत्या व्याधीवर औषध काय आहे हे मला चांगलं माहिती आहे असे म्हणत त्यांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली..Rohit Pawar : "भाजप निवडणूक हरेल म्हणून मुरलीधर मोहोळ घाबरले आहेत" - रोहित पवार .‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार, अशा अफवांना उत्तर देताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, कुणीही माईचा लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही असेही शिंदे म्हणाले.कात्रज विकास आघाडीने सदर केलेल्या कात्रज परिपूर्ण विकास आराखड्यावर ठोस कार्यवाही करत आराखडा मंजूर केल्याची घोषणा ही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली..यावेळी राज्य उद्योगमंत्री उदय सामंत, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, आमदार तानाजी सावंत, रविंद्र धंगेकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे, शहरप्रमुख प्रमोद भानगिरे,कात्रज विकास आघाडीचे प्रमुख नमेश बाबर यांचेसह शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार उपस्थित होते..कात्रजच्या विकासासाठी तब्बल १५९ कोटी रुपयांचा निधी !कात्रज विकार आघाडीकडून मांडण्यात आलेल्या कात्रजच्या परिपूर्ण विकास आराखडा मंजूर केल्याची घोषणा करत त्यांनी परिसरात पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीज आणि जांभूळवाडी तलाव सुशोभीकरणाची कामे वेगाने मार्गी लावली जातील असे सांगितले. पाचशे चौरस फुटांच्या आतील घरांचा कर माफ केला जाईल तर अन्यायकारक शास्तीकर देखील रद्द केला जाईल आणि परिपूर्ण विकास आराखडा मंजूर करून घेतला जाईल असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.